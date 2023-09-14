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高雄路口3車追撞3人傷 又是酒駕肇事

林男酒駕追撞前方路口準備待轉的休旅車，造成休旅車當場甩尾180度。（圖由民眾提供）

林男酒駕追撞前方路口準備待轉的休旅車，造成休旅車當場甩尾180度。（圖由民眾提供）

2023/09/14 09:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區中華四路與興中二路口，昨天（13日）傍晚發生3輛車追撞車禍，42歲林姓男子駕駛1輛深灰色轎車，在中華四路撞到前方51歲侯男駕駛的休旅車，造成休旅車當場大甩尾180度，2車零件碎片四散，又害41歲陳女的轎車遭波及，休旅車上3人脖子及腳因安全氣囊爆出受傷送醫院治療，而肇事林男酒測值高達每公升0.83毫克。

警方指出，車禍發生在昨天晚近6點的下班交通顛峰時間，侯男駕駛的休旅車況中華四路往北，至路口準備左轉興中二路，卻遭後方林男追撞車尾，休旅車被衝撞後大轉180度，林男的轎車則滑向一旁的安全島，隨後陳女駕車行經，底盤又壓到散落零件受損致肇事。

現場肇事的林男及受波及的陳女2名駕駛未受傷；侯男及休旅車乘客49歲許女、50歲歐女脖子及腳因安全氣囊爆出受傷送醫院治療，無大礙。

現場由員警管制疏導交通，及依規定測繪，經查，林男酒測值0.83超標，涉公共危險罪，其餘2駕駛無酒駕。肇因初步硏判為林男涉嫌酒後駕車，林男詢後依公共危險罪移送高雄地檢偵辦，且可處3萬至12萬元罰鍰開單舉發，吊扣該車牌照2年，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

肇事灰色轎車車頭引擎蓋變形，並滑向安全島，駕駛未受傷。（圖由民眾提供）

肇事灰色轎車車頭引擎蓋變形，並滑向安全島，駕駛未受傷。（圖由民眾提供）

遭撞休旅車尾毀損，車上包含駕駛、乘客共3人受傷送醫。（圖由民眾提供）

遭撞休旅車尾毀損，車上包含駕駛、乘客共3人受傷送醫。（圖由民眾提供）

另一輛轎車因撞及車禍四散零件受損。（圖由民眾提供）

另一輛轎車因撞及車禍四散零件受損。（圖由民眾提供）

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