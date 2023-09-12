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陸軍排長嗆女輔導長被記過致退伍 索賠340萬被法官打臉

台中地院認為中尉確實行為不檢，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

台中地院認為中尉確實行為不檢，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

2023/09/12 14:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍十軍團封姓排長莒光日點名未到，被林姓女輔導長要求寫自白書，他卻寫下「要是持續針對我，我也不會跟你客氣」、「沒什麼好改進的」等文字，被記過2次且退伍，另因帶檳榔進入營區，沒有帶衛兵上哨而記申誡，他控告林女索賠340萬元，法官卻認為，封男確實行為不檢點，且林女履行部隊輔導長之責，判決封男敗訴。

判決書指出，封姓中尉案發時是陸軍第十軍團指揮部的中尉排長，林姓女子是輔導長，封男指控，他因擔任打飯班可補休，於2021年11月5日莒光課點名未到，林女卻要求他寫調查報告書（自白書），他因此寫下，「要是持續針對我，我也不會跟你客氣，你要是不相信你可以試試看』、『我的管制作法拿出來的話，你走到哪都沒人要你』」等語，意思是他點名未到遭林女刁難，將來不會對林女保持客氣態度等，並無恐嚇之心，林女卻認為是恐嚇，指揮部以行為不檢對他記過2次，導致他不符參加國軍志願入營服役甄選的資格，無法繼續擔任軍職，以薪水5萬5030元，以在營服務一期5年計算，他損失330萬元。

另外，他主張，上述文字經台中地檢署偵查不起訴，他攜帶檳榔，未在部隊食用檳榔，並未違規，林女仍向上級報告，另因腿部不適而無法帶軍械室衛哨上哨，林女又舉發他，導致他被記申誡2次，林女應賠償精神慰撫金10萬，合計求償340萬元。

林女答辯說，封男上述文句，經指揮部調查後認屬國軍軍風紀維護實施規定（國軍風紀規定）的「行為不檢」，封男申請審議與向國防部申請再審議都駁回，提起行政訴訟亦遭駁回，可認定確屬行為不檢，她向上級呈報均屬實在，自非侵權行為，至於檳榔等，她身為輔導長，發現部隊官兵有違反軍紀的行為，本應呈報上級長官處理，她所為自非侵權行為。

台中地方法院認為，封男應於莒光日報告書上，詳實說明莒光日點名未到之始末，竟捨此不為，反而寫了上述文句，客觀上已逾越長官部屬應有的分際及禮節，嚴重破壞軍隊紀律，自屬「言行不檢」，至於檳榔與上哨等，法官認為，這是林女履行部隊職務之行為，且林女呈報的事實亦與封男所寫報告書相符，判決封男敗訴，可上訴。

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