老士官長酒駕被勒退 興訟驚險保住軍職及千萬退休金

服役近18年的士官長因酒駕被勒令退伍，他不服遭剝奪工作權興訟，最高行政法院判空軍司令部敗訴確定，他驚險保住軍職和將來千萬元退休金。（記者楊國文攝）

2022/12/05 16:16

〔記者楊國文／台北報導〕服役近18年的空軍作戰指揮部賴姓二等土官長，3年前被查獲酒後騎車，檢方處以緩起訴處分，但軍方下重手，將他勒令退伍，賴男認為侵害其工作權，提起行政訴訟，最高行政法院認定空作部人評會未根據整體服役表現，僅依酒駕犯行即認定「不適服現役」，有依據「不完全資訊判斷的違法」，撤銷勒退處分確定，賴驚險保住軍職和未來約千萬元退休金。

賴男興訟指出，2019年7月12日凌晨零時33分，他騎機車行經新北市遭警攔檢並實施酒測，酒測值為超標的0.28毫克，被依公共危險罪法辦，後來獲檢方緩起訴處分。

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空軍作戰指揮部（空作部）獲悉後，將賴男記2大過懲處，人評會並作成決議，認定賴男酒駕有損軍譽，且軍方已多次宣導不得酒駕，賴男身為資深士官長竟知法犯法，以他「不適服現役」為由勒令退伍。賴不服，訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

賴男主張，2019年5月修正的國軍軍風紀維護實施規定第24條第2項第2款規定，針對像他相同酒駕行為者，一律處以大過2次處分，但人評會僅依他酒駕一事，認定他「不適服現役」，將他勒退，完全未考量他酒駕情節輕微、服役期間表現良好，歷年來考績均為甲等或甲上，竟遽然剝奪其工作權，已違反比例原則，有違法之嫌，處分應予撤銷。

空軍司令部主張，依陸海空軍懲罰法及國軍軍風紀維護實施規定，對賴男酒駕行為記2次大過，均符合規定，他亦未提行政救濟，因此已告確定。

空軍司令部指出，空作部人評會的決議結果，均依照陸海空軍軍官士官服役條例及考評具體作法等規定辦理，法院應予尊重且採取低密度審查才對。此案是因賴男遭取締時，辯稱係使用漱口水而欲隱匿酒駕情事，造成國軍及空作部形象受損，對於原告所屬單位士氣、榮譽及紀律維護亦有影響，而且，軍方已多次宣導嚴禁酒駕，賴已服役近18年，且是士官長，卻知法犯法，此外，賴歷來考評，並無特別突出之工作表現，因此認定他無法勝任軍職，並未違誤。

不過，台北高等行政法院指出，依據服役條例第15條第1項第5款的「不適服現役」規定，屬於不確定的法律概念，法院對於軍方做成的判斷，原則上應予尊重，但若有依據資訊不完全或恣意、濫用等違法情事，仍應予撤銷或變更。

台北高等行政法院認為，空作部人評會的組成、召開及議決，雖然符合規定，但做成賴男「不適服現役」的決議，並未斟酌他服公職期間整體表現，例如人評會未就他自2001年入伍後直到2014年間的相關服役表現資料做出評斷，而2014年至2017年間僅有考績紀錄，至於更能具體呈現其適格與否的獎懲紀錄、任務辦理實績，或者他的專長、有無特殊優秀表現等資料，都付之闕如，該人評會最終做成的決議，顯然僅能著眼於酒駕行為本身的違失和影響，因此人評會的判斷有出於「不完全資訊的違法」，有所違誤，因此判決賴男勝訴，撤銷被決議為「不適服現役」，並勒令退伍等處分。

空軍司令部不服，上訴最高政法行院。最高行政法院支持北高行的見解，認為判決並無違誤，仍判賴男勝訴，駁回上訴確定。

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