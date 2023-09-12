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醫師為戒毒癮者打牛奶針致3死 判囚4年定讞

育德診所醫師林育德賣「牛奶針」給毒蟲解癮牟利，導致三人暴斃；屬於四級管制毒品普洛福（Propofol），外觀似牛奶而俗稱「牛奶針」。（資料照）

育德診所醫師林育德賣「牛奶針」給毒蟲解癮牟利，導致三人暴斃；屬於四級管制毒品普洛福（Propofol），外觀似牛奶而俗稱「牛奶針」。（資料照）

2023/09/12 11:28

〔記者張文川／台北報導〕台中市育德診所醫師林育德，在2015年至2016年間為治療3男子戒斷症狀，為其施打含四級管制藥品普洛福成分的俗稱「牛奶針」的組合針劑，3人卻在施打後休克暴斃！台中高分院更一審依3件過失致死罪將林合併判4年，最高法院駁回上訴定讞，林須入獄。

判決書指出，林、廖、邱等3名男子，都是濫用海洛因成癮，在戒斷過程中會嚴重睡眠障礙、煩躁不安，到育德診所治療戒癮，林育德雖有替其看診，但未經評估是否適宜施打牛奶針組合針劑，即以一組400元、兩組800元價格對3戒癮者施打。

戒癮病患在櫃台繳錢拿到針劑，由林直接在診所後方臨時病床協助施打，或由病患自行施打，或帶回家自己打。

不料2015年6月、9月、2016年4月，陸續發生3男在該診所內施打牛奶針，1、2小時後即出現休克，轉送醫院急救仍不治死亡。

林辯稱，組合針劑可有效治療減輕戒斷症狀，3死者的施打過程符合醫療目的，他有要求病患簽切結書保證就診前沒有施用毒品，且死者當天僅施用1至2組，並未過量，可能是死者隱瞞施毒，才會暴斃。

醫事鑑定委員會鑑定認為，牛奶針組合針劑為治療處方，必須嚴格評估並控制用量，且應確認病患有沒有偷吸毒，但林醫師僅以「切結書」來卸責，所內沒有監測生命徵象設備、保持呼吸暢通、人工換氣及復甦設備，林也未隨時注意病患施打後的情形，有應注意而未注意的過失。

台中地院一審依3件過失致死罪判林6年徒刑，台中高分院二審改判5年6月，更一審時林承認過失，並與3死者家屬達成和解，從輕改判4年有期徒刑，最高法院駁回上訴，林仍須入獄。

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