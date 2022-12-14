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    貴婦砸數百萬打牛奶針卻成癮 明醫這下賠慘了

    明醫劉祥耀替呂姓貴婦施打牛奶針，北院認定劉違反醫療常規，也因為呂女在訴訟期間身亡，判賠呂母632萬元。（資料照）

    明醫劉祥耀替呂姓貴婦施打牛奶針，北院認定劉違反醫療常規，也因為呂女在訴訟期間身亡，判賠呂母632萬元。（資料照）

    2022/12/14 11:19

    〔記者溫于德／台北報導〕呂姓貴婦深受失眠問題困擾，求診薇娜時尚美學診所醫師劉祥耀，經劉推薦「舒眠療程」，呂女3年內砸數百萬注射管制藥品「牛奶針」達485次，卻害呂婦藥物成癮並精神恍惚暈眩，她決定向劉求償1198萬元，台北地院法官審理期間，她身亡，改由呂母承受訴訟，劉則被認定違反醫療常規，判賠632萬元給呂母。可上訴。

    呂女主張，她曾經在該診所接受美容手術，2018年3至4月間因為失眠，經求助劉祥耀，接受可以幫助入睡的「舒眠療程」，卻從2018年4月5日至2021年1月22日，被施打485次俗稱是牛奶針的手術麻醉藥物「propofol丙泊酚」，使她陷入麻醉狀態，而劉每次會收取3至6萬元不等的高額報酬。

    呂女也說，「propofol丙泊酚」具有成癮性也有致命危險，還被列為第四級管制藥品、是毒品，她多次被劉祥耀施打牛奶針後，出現藥物成癮並精神恍惚暈眩狀態，體內更被驗出K他命成分。

    呂女強調，劉祥耀施打的「propofol丙泊酚」沒有舒眠療效，因此決定向劉索賠醫療費、健康損害費、精神慰撫金，共1198萬元。

    劉祥耀解釋，呂女提出的診斷證明書僅記載「疑似」麻醉鎮靜劑成癮，難認呂女確實藥物成癮，而呂女使用牛奶針時，身為醫師的他都有全程監測，並未發生副作用，且呂女自費接受醫療，他提供「propofol丙泊酚」做為療程止痛用途，符合正當醫療目的，檢方因此對他不起訴，民事求償部分也沒有賠償責任。

    法官審理期間，呂女身亡，改由呂母承受訴訟。法官指「propofol丙泊酚」是第四級管制藥品、具成癮性，政府因此立法要求醫師應基於正當醫療目的才能使用，而劉祥耀因為曾替呂女使用「propofol丙泊酚」進行舒眠醫療，卻沒有在病歷上載明病情評估、用藥理由及治療成效紀錄，遭台北市衛生局認定違反管制藥品管理條例而裁罰。

    法官進一步指出，呂女雖然自費接受施打牛奶針，卻與劉祥耀是否基於正當醫療目的而打針，屬於兩回事，故認劉違反醫療常規，已侵害呂女健康權，應賠償醫療費、精神慰撫金等，判賠呂母632萬元。

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