嘉義「語錄女神」舌燦蓮花 推銷賽事博弈涉詐數千萬

警方查扣大批現金證物。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/11 15:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕嘉義地區號稱「語錄女神」的詐騙機房甯姓女機手，對外宣稱有海外分析師，可以精準預測在國內不熱門的冰球、歐洲籃球等境外運動賽事，並以保證獲利等吸引民眾投注，私下卻在網站後台系統竄改賽事結果決定中獎與否以詐騙被害人，前後詐騙至少數千萬元，警方循線追查，瓦解謝姓男子為首的整個詐騙機房共18人，並還在機場逮正要逃出境的3嫌，詢後依詐欺、組織罪嫌送辦。

刑事局偵九大隊接獲線報，指稱有不法假博弈詐欺機房集團於台中、嘉義地區一帶經營，先在社群軟體張貼名言佳句、歌曲搏人眼球，吸引粉絲數，藉機張貼極高獲利、報酬之國外運動賽事投注限時動態，吸引民眾入金投資。

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該集團實際並未幫民眾投注，等民眾欲出金時，趁機騙取保證金，待被害人繳納保證金後，隨即封鎖刪除談話內容。

專案小組循線先於嘉義市東區查獲IG暱稱「語錄女神」的詐騙機房甯姓女機手，詐騙機房其他成員得知甯女為警方查緝後，計劃逃匿至柬埔寨、泰國等國，但專案小組早已鎖定機房成員，趁袁姓女機手、汪姓、張姓男機手至桃園機場欲出境時，在機場即時攔截逮人。

經法院裁定全部羈押禁見，警方後續清查民眾財損至少新台幣1400萬餘元，向上溯源，再逮主謀30歲謝姓男子，並追出高雄一處與機房對接的水房，又逮蔡姓水房幹部、多名提領車手、蔡姓及陳姓收購人頭帳戶主嫌、陳姓水房幕後金主等12人，查扣現金新台幣54萬餘元、泰銖8萬餘元、21122顆泰達幣等證物、扣押裁定存款新台幣256萬餘元、房屋逕行扣押1處（實價登錄約新台幣3250萬元）。

刑事局提醒，切勿輕信未曾謀面的網友投資，近期尤以「假投資」手法最猖獗，以「養、套、殺」的手法，前期先讓民眾小額獲利，待民眾投入大筆資金始封鎖凍結資金，請務必提高警覺，如遇可疑投資項目，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所查證。

該女神語錄限動露出大筆現金。（記者姚岳宏翻攝）

對方以冷門運動賽事作為詐騙標的。（記者姚岳宏翻攝）

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