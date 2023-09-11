為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

臉書假買家出沒 女賣百元小物 竟被騙走3萬

警方公布假買家詐騙手法流程。（記者姚岳宏翻攝）

警方公布假買家詐騙手法流程。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/11 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路拍賣平台又出現新型態詐騙，有假買家要求個人賣家先加LINE，再以交易保障為由，要賣家到7-ELEVEN賣貨便開新賣場，最後卻以協助認證、解除錯誤訂單等理由，引導賣家去操作網路銀行及ATM，有小資女僅在網路賣五百元卸妝小物，卻被騙走三萬元。

網路拍賣平台 新型態詐騙

警方調查，新北市廿二歲洪姓小資女，八月中旬在臉書Messenger接到買家私訊，表示欲購買她刊登在marketplace的卸妝小物商品，並建議在7-ELEVEN賣貨便進行交易較有保障，洪女便前往開立新賣場，並將商品連結傳給買家。

但買家卻稱，他的電腦顯示「無法下單且帳戶遭凍結」，隨即傳送一組新的賣貨便客服連結給洪女；洪女加入買家提供的LINE客服，客服人員向洪女表示因她「尚未開通認證」無法使用賣場，須提供個人銀行帳戶資訊。

隨後洪女接獲「銀行客服」來電，表示須「協助認證、解除錯誤」，要求洪女操作網銀匯款，稱驗證完會退回款項，洪女依指示匯款後，隔日與朋友聊天，才驚覺遭詐騙。

當心詐騙話術 警提關鍵字

警方提醒，歹徒會佯裝電商平台客服或銀行人員行騙，只要聽到「訂單錯誤」、「重複扣款」或網路賣家接獲稱「賣場未簽署金流協議」、「保障服務」、「賣家身分認證」等關鍵字，一律是詐騙話術；有問題隨時詢問一六五反詐騙諮詢專線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播