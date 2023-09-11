臉書假買家出沒 女賣百元小物 竟被騙走3萬

警方公布假買家詐騙手法流程。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/11 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路拍賣平台又出現新型態詐騙，有假買家要求個人賣家先加LINE，再以交易保障為由，要賣家到7-ELEVEN賣貨便開新賣場，最後卻以協助認證、解除錯誤訂單等理由，引導賣家去操作網路銀行及ATM，有小資女僅在網路賣五百元卸妝小物，卻被騙走三萬元。

網路拍賣平台 新型態詐騙

警方調查，新北市廿二歲洪姓小資女，八月中旬在臉書Messenger接到買家私訊，表示欲購買她刊登在marketplace的卸妝小物商品，並建議在7-ELEVEN賣貨便進行交易較有保障，洪女便前往開立新賣場，並將商品連結傳給買家。

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但買家卻稱，他的電腦顯示「無法下單且帳戶遭凍結」，隨即傳送一組新的賣貨便客服連結給洪女；洪女加入買家提供的LINE客服，客服人員向洪女表示因她「尚未開通認證」無法使用賣場，須提供個人銀行帳戶資訊。

隨後洪女接獲「銀行客服」來電，表示須「協助認證、解除錯誤」，要求洪女操作網銀匯款，稱驗證完會退回款項，洪女依指示匯款後，隔日與朋友聊天，才驚覺遭詐騙。

當心詐騙話術 警提關鍵字

警方提醒，歹徒會佯裝電商平台客服或銀行人員行騙，只要聽到「訂單錯誤」、「重複扣款」或網路賣家接獲稱「賣場未簽署金流協議」、「保障服務」、「賣家身分認證」等關鍵字，一律是詐騙話術；有問題隨時詢問一六五反詐騙諮詢專線。

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