女收「APPLE ID帳戶交易受限」簡訊 點入手機自動被登出向警求助

高雄女收「APPLE ID帳戶交易受限」簡訊，點入手機自動被登出向警求助。（圖由警方提供）

2023/09/11 14:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄林姓女子收到網路信件，指她的APPLE ID帳戶，有1筆交易目前受到限制，她打開後輸入自己的帳號及密碼後，手機整個帳號突然都被自動登出，懷疑是釣魚網站，帳號也疑遭盜用，她當場傻眼不知如何是好，慌張地衝到新興分局派出所求助，警方安撫情緒後，協助將APPLE帳號、密碼更改，以免遭詐騙集團盜用。

林女於昨夜11時跑進自強派出所，她淚眼潸潸地向值班員警表示，自己因收到疑似釣魚網站的信件，輸入了自己的帳密後，手機帳號突然被自動登出。

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林姓女子相當緊張，擔心自己手機內的金融APP程式等皆遭人盜用，緊張到無法操作手機，員警立即協助林女將手機內帳號所綁定的信用卡趕緊解除，並請林女先行將信用卡停卡，警員林晉宇也協助林女撥打各家銀行信用卡客服，協助林姓女子將信用卡停卡。

警方再協助林姓女子將手機APPLE帳號、密碼更改，並重製以免遭詐騙集團盜用，警方將一切能防範林姓女子帳號遭盜用、盜刷之安全問題處理完成後，林姓女子當下才鬆一口氣，她感謝警方第一時間的幫助，警方也提醒民眾如有發現可疑郵件切勿點入，也勿提供個人資訊以免遭詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

高雄女收「APPLE ID帳戶交易受限」簡訊，點入手機自動被登出向警求助。（圖由警方提供）

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