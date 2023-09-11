毛孩成詐騙工具！送柴犬收取假疫苗費 卻拿來付新歡的尾款

警方將陳嫌拘提到案。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/11 13:18

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市30歲陳姓男子原本飼養著柴犬，近期又買了羅威那犬，但因1萬3千元尾款付不出，狡猾的在網路貼出「送養柴犬」吸引買家，並收取1萬3千元施打疫苗費用，但實際卻是拿來付羅威那犬的尾款，買家想索取疫苗證明反遭封鎖，警方獲報後將陳男逮捕，依法移送偵辦。

據了解，無業的陳男有詐欺前科，日前花了1萬6千元向寵物店購買柴犬飼養，7月中旬看上另一隻羅威那犬，於是又花了3萬2千元購買，但剩餘的1萬3尾款付不出來，竟透過臉書「柴犬認養、送養」社團，以送養名義尋找買家，但實際上是想騙取尾款。

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文山二分局調查，40歲的買家因想將柴犬送給小朋友，向陳男表達意願後，雙方達成協議，陳男卻提供寵物店帳戶讓其匯款，而買家將柴犬送往動物醫院檢查時，卻發現根本沒有施打疫苗紀錄，向陳男催討疫苗證明時，竟直接被封鎖，氣得向警方報案。

據指出，警方一開始先將匯款帳戶列為警示戶，但發現為寵物店所有，經追查後，才發現陳男利用寵物店帳戶，向買家收取謊稱的1萬3千元疫苗費，實際上用來支付羅威那犬剩餘的尾款。

警方今表示，掌握相關事證後，日前持台北地檢署核發拘票，將陳嫌拘提到案，警詢時，陳男對於詐騙行為全盤否認，而查扣的筆電內，相關資訊皆已刪除，但因買家及寵物店指證歷歷，詢後仍將陳男依詐欺罪移送台北地檢署偵辦，並擴大清查有無其他被害人。

文山第二分局呼籲，假買賣真詐財為常見詐騙手法，尤其需注意第三方詐騙手法，犯嫌常利用買空賣空方式，提供他人帳號供買家付款，實際上被犯嫌取走貨物，買家收不到貨而受騙。

領養人帶著柴犬去動物醫院檢查，發現根本沒有打疫苗。（記者陸運鋒翻攝）

陳嫌飼養的羅威那犬。（記者陸運鋒翻攝）

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