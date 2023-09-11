批鄭運鵬徵才廣告「如詐騙」挨告 徐千晴出庭：我才名譽受損

新竹市府發言人徐千晴被民進黨立委鄭運鵬提告，徐今天親自到庭。（記者溫于德攝）

2023/09/11 12:31

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨立委鄭運鵬認為前民眾黨發言人、現任新竹市府發言人徐千晴公開指他PO徵才廣告「猶如詐騙集團」，提告求償60萬元。徐今天親自到庭強調：「我沒有能力抵抗立委，我反而覺得我才是名譽受損的那一方」；台北地院今定全案10月5日上午宣判。

全案源於今年5月3日，鄭運鵬在個人臉書揭露，民眾黨在人力銀行開出的徵才資訊，全職的彰化縣黨部秘書起薪為2萬6400元；鄭認為，民眾黨用基本工資招聘黨部秘書，驗證柯文哲說「用香蕉只能請猴子」的理論。

請繼續往下閱讀...

徐千晴同日上臉書反擊稱：「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」。後來鄭運鵬請徐道歉未果，決定提告求償60萬元，同時要求徐在臉書刊登本件判決要旨。

徐千晴稍早出庭強調「我說的都是可受公評之事」，且言論對事不對人，也覺得不要浪費司法資源，同時不要對年輕人參政造成不良影響；另她看見的徵才廣告，不管聯繫人、電話、員工等均未透露，這就是她所瞭解的情況，也是她的主觀「既視感」。

鄭運鵬的律師則說，未經合理查證就指鄭「猶如詐騙集團」，還透過發文闡述徵才、資訊不透明等非事實的言論，都對鄭產生負面評價，另依實務見解可知，「不是用可受公評就可帶過」。

徐千晴的律師則主張，徐的發文並非指鄭運鵬是詐騙集團，而是指這種行為放在現今這個社會下，卻什麼都不透露，「猶如詐騙集團」；何況，鄭、徐均為公眾人物，言論自由則是人民的基本權利，尤其在監督政治時。

庭末，徐千晴強調自己對事不對人，且她大學曾上網買書卻被騙3萬元，此後對相關事情都會注意；她也不認為鄭運鵬的名譽受損，反而是她的臉書被洗版超過3000則。

徐千晴最後說，她只是發言人，沒有太多資源，也沒有能力對抗立委，她反而覺得她才是名譽受損的那方。然而，這番言論反被鄭運鵬的律師認為拒絕認錯，並指徐透過書狀表明拒絕善了，請北院法官裁判時予以審酌。

庭後，徐千晴再度強調本案屬可受公評之事，自己只是對於公眾事務很有熱情的年輕人；另她從政治今1年多，當個小小的發言人，如果本案對她判決不利，會對現在、日後有興趣參政的年輕人造成不利的影響。

離去前，徐千晴再度提到自己原話對事不對人，因為自己十幾年前就讀大學時，被假冒博客來的網站詐騙3萬多元，對那時的她來說是非常多的金額，所以她本身對於詐騙或詐騙集團是有一點情緒在，因此她希望可以替這種事情伸張，所以她覺得是一種很正常的討論，也可受公評。

徐千晴也說，除了這件事情，並未謾罵鄭運鵬，反而因為資源不平等、臉書留言超過3000則等，「我才是那個名譽受損的人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法