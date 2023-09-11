小孩說「叔叔跟媽媽抱一起睡覺」 人夫告不成前妻原因曝

人夫控訴前妻離婚前外遇，小孩也稱看見「叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」，決定向前妻求償51萬元；北院則指無證據證明前妻外遇，判人夫敗訴。（情境照）

2023/09/11 08:58

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名人夫向前妻求償51萬元，原因是他發現前妻在離婚前偷吃小王，8歲兒子也稱「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」，人夫同時以照片為證。台北地院指出，沒有證據證明接吻、同居等照片是在離婚前所拍攝，也無法證明兒子說詞與事實相符，判人夫敗訴；可上訴。

這對夫妻是在前年4月離婚，人夫說，後來他才得知前妻早已多次與小王約會並租屋同居，甚至在小孩面前同床共眠，決定向前妻索賠51萬元。

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前妻解釋，離婚前與小王無任何親密接觸，且是前夫多次家暴並外遇，自己才會在外租屋；離婚後則為了修電腦，小孩才會看到有男子到她的租屋處，請求北院判前夫敗訴。

北院說明，人夫雖以前妻與小王接吻自拍照、租屋同居照為證，但照片都未顯示時間，所以無從得知何時所拍攝；何況，前妻租屋處距離原本住處僅500公尺，如果想婚外情而離家，租屋處不可能相距原本住處太近，因而採信前妻否認外遇的說法。

再者，小孩雖稱：「叔叔修電腦時，跟媽媽手牽在一起」「晚上叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」、「媽媽會跟叔叔睡在一起」等語；但依照片無法得知前妻與這名叔叔曾睡在一起，且依證據可認兩人一同入睡並非離婚前，加上8歲小孩的陳述能力無法與成年人相比；北院決定判人夫敗訴。

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