陽明山有「山道猴子」！ 紅牌重機騎士時速飆105公里

紅牌重機騎士的時速達105公里。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/10 13:50

〔記者王冠仁／台北報導〕今年暑假已落幕，各級學校陸續開學，但北市警士林分局轄內有陽明山、仰德大道等山區道路，是「山道猴子」飆車、聚集的熱點，警方未來仍會加強取締、杜絕山道競速。士林分局今天就公布了一張超速取締照片，原來有一名紅牌重機騎士，在仰德大道上以時速105公里狂飆，不僅是拿自己生命開玩笑，也將面臨高額罰單與吊扣車牌的下場。

士林分局指出，該名紅牌重機騎士，在深夜時段於仰德大道四段、格致國中附近往上山方向騎乘，該路段的限速是40公里，但重機騎士卻以105公里的時速狂飆，行徑誇張。

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由於該名騎士已經超過該路段速限40公里以上，根據今年6月底實施的新修正道路交通管理處罰條例，其違規樣態屬於「嚴重超速」，因此該名騎士將面臨3萬6千元的罰款，車牌也將被吊扣6個月。

士林分局在今年6月21日至9月3日暑假期間，展開「防制危險駕車專案」勤務，不分平假日於陽明山周遭仰德大道、中山北路、中正路、基河路等前往山區要道，執行移動式測速照相取締，強力杜絕山道競速。專案期間，士林警方共取締危險駕車38件、超速違規1357件及無照駕駛45件，有效打擊山道猴子。

警方強調，道路交通管理處罰條例第43條修正條文，自今年6月30日正式上路，危險駕駛中的「嚴重超速」定義，由「超過最高時速60公里」修正為「超過最高時速40公里」；危險駕駛罰款上限也從24000元調高為至36000元，並另外祭出「吊扣牌照」6個月處分。

士林分局呼籲，取締超速執法沒有假期，警方會持續針對轄內陽明山區周遭等重要路段，不定時編排移動式測速照相勤務，以維護行車安全，防制事故發生，呼籲駕駛人注意路段速限及速度管理，遵守速限；並養成開啟大燈、日行燈的良好習慣，接近路口應「慢、看、停」、「禮讓行人優先」，共同維護良好的交通環境。

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