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白牌司機抽K菸市區飄移 警斥：沒看「山道猴子」嗎？

余男不只加速過彎，還把音樂放到車外都聽得見，警方把余男攔下結果查到毒品。（民眾提供）

余男不只加速過彎，還把音樂放到車外都聽得見，警方把余男攔下結果查到毒品。（民眾提供）

2023/09/02 21:01

〔記者王捷／台南報導〕接送八大小姐的白牌車余姓駕駛，1日凌晨警方巡邏時，看見余男把市區道路當山道開，警方把他攔下來，斥責他有沒有看過動畫「山道猴子」？過彎這麼快很危險，同時聞到有毒品臭味，余男辯毒品都是小姐在吃，結果警方一看車內有10多包Ｋ毒，還被刑警認出他曾涉暴力討債，警詢後將他依毒品罪嫌移送。

去年警方兵分多路瓦解一個暴力討債集團，他們一夥人拿著球棒、刀械與辣椒水，四處找被害人恐嚇討債，其中帶頭的嫌犯就是20多歲的余男，他落網後態度很囂張，讓警方對他印象深刻，不過一些刑警看他沒有碰毒品，覺得他還有機會變好，當時曾告誡他羈押出來別再做壞事。

事隔一年，余男轉行做白牌車司機兼酒店經紀，但是他昨天凌晨因過彎太快，輪胎摩擦地面發出吱吱的聲音，警二分局海安所長陳柏文看到，覺得余男差點就要甩尾了，雖然沒有測速儀器，但可能有危險駕駛的疑慮，所以上前把余男攔下來。

余男一開車門，車內散出K毒臭味，所長陳柏文問他是不是有吸毒？余男卻稱毒品都是小姐在吃，他願意讓警方檢查車子，結果一查發現車內有好幾包K毒還有毒咖啡，余男被帶回偵查隊時，又被刑警認出來，這次他不但吸毒，還一次拿這麼多毒品，至於來源、用途警方要溯源追查。

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