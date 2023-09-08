基泰再爆找黑衣人逼都更 高嘉瑜：若非朝中有人 敢這麼膽大妄為？

立委高嘉瑜。（高嘉瑜辦公室提供）

2023/09/08 19:02

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市中山區大直街巷弄驚傳多棟民宅傾斜塌陷，疑與鄰近的新建案「基泰大直」有關。民進黨立委高嘉瑜今（8）日晚間表示，有民眾再爆料基泰建設惡行惡狀，包括找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線，讓民眾時時活在恐懼中，卻求助無門。

高嘉瑜強調，這也證明基泰找「黑衣人喬事」欺壓民眾早就是慣用伎倆，從她2015年還是議員時，基泰建設就為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬；這種惡質建商，慣性找黑衣人喬事的手法，早已惡名昭彰，「若非北市府長期包庇縱容、若非政商關係良好、朝中有人，基泰建設敢這麼明目張膽、膽大妄為、無法無天嗎？」

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高嘉瑜透過臉書表示，民眾指控基泰建設為談都更，竟在住戶仍對契約內容有疑義的情況下，就逼其簽都更同意書，且自始至終只派一位自稱代表基泰建設的徐先生，與住戶洽談。

她說，更扯的是，若住戶不同意，自稱代表基泰建設的徐男就會傳簡訊威脅稱，「我是為你們好勸你們快同意、你們瓦斯管線已通到他人土地地下、涉刑事竊佔住戶沒準備300萬就別想解決！」，縱使之後竊佔罪已經檢察官不起訴處分確定，仍繼續謊稱各戶皆同意都更，再不同意就會有人採取行動。

高嘉瑜指出，前述本以為僅止於訊息威脅的內容，基泰卻在近期付諸實行；不僅委託黑衣人寄存證信函威脅，更開車堵家門口、挖穿瓦斯管線、甚至用水泥封堵汙水管線，讓不同意都更的住戶，每天都生活在恐懼之中。

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