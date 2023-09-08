為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基泰再爆找黑衣人逼都更 高嘉瑜：若非朝中有人 敢這麼膽大妄為？

立委高嘉瑜。（高嘉瑜辦公室提供）

立委高嘉瑜。（高嘉瑜辦公室提供）

2023/09/08 19:02

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市中山區大直街巷弄驚傳多棟民宅傾斜塌陷，疑與鄰近的新建案「基泰大直」有關。民進黨立委高嘉瑜今（8）日晚間表示，有民眾再爆料基泰建設惡行惡狀，包括找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線，讓民眾時時活在恐懼中，卻求助無門。

高嘉瑜強調，這也證明基泰找「黑衣人喬事」欺壓民眾早就是慣用伎倆，從她2015年還是議員時，基泰建設就為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬；這種惡質建商，慣性找黑衣人喬事的手法，早已惡名昭彰，「若非北市府長期包庇縱容、若非政商關係良好、朝中有人，基泰建設敢這麼明目張膽、膽大妄為、無法無天嗎？」

高嘉瑜透過臉書表示，民眾指控基泰建設為談都更，竟在住戶仍對契約內容有疑義的情況下，就逼其簽都更同意書，且自始至終只派一位自稱代表基泰建設的徐先生，與住戶洽談。

她說，更扯的是，若住戶不同意，自稱代表基泰建設的徐男就會傳簡訊威脅稱，「我是為你們好勸你們快同意、你們瓦斯管線已通到他人土地地下、涉刑事竊佔住戶沒準備300萬就別想解決！」，縱使之後竊佔罪已經檢察官不起訴處分確定，仍繼續謊稱各戶皆同意都更，再不同意就會有人採取行動。

高嘉瑜指出，前述本以為僅止於訊息威脅的內容，基泰卻在近期付諸實行；不僅委託黑衣人寄存證信函威脅，更開車堵家門口、挖穿瓦斯管線、甚至用水泥封堵汙水管線，讓不同意都更的住戶，每天都生活在恐懼之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大直塌陷案 基泰董座陳世銘曾任北市都委 遭質疑未利益迴避
2023/09/08 17:55

大直塌陷案 基泰董座陳世銘曾任北市都委 遭質疑未利益迴避
王鴻薇自揭友人以基泰建設名義捐款 吳崢：恐已違法籲監院徹查
2023/09/08 17:27

王鴻薇自揭友人以基泰建設名義捐款 吳崢：恐已違法籲監院徹查

高科實中設校正夯 成屋小宅限量受寵
都發局發文替基泰解套 吳欣岱點名王鴻薇：是不是因為基泰是你的好朋友？
2023/09/08 17:00

都發局發文替基泰解套 吳欣岱點名王鴻薇：是不是因為基泰是你的好朋友？
基泰大直建案鄰損嚴重 產險業：保額不夠賠
2023/09/08 15:00

基泰大直建案鄰損嚴重 產險業：保額不夠賠

FERRAGAMO秋冬包潮人搶揹！
基泰大直工地施工造成民宅傾斜 股價跳空跌停
2023/09/08 09:31

基泰大直工地施工造成民宅傾斜 股價跳空跌停
大直民宅塌陷！民怨8個月前就申訴 網友砲轟北市府
2023/09/08 09:07

大直民宅塌陷！民怨8個月前就申訴 網友砲轟北市府
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播