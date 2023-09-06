「拍謝少年」台語搖滾挺轉型正義 545人再獲平復國家不法

法務部長蔡清祥（左二）與台語搖滾樂團拍謝少年。（記者吳政峰攝）

2023/09/06 23:23

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部去年推出第1、2季「人權搜查客」Podcast，邀請民間人士與談，深化民眾對兩公約的人權認識，6日公布第3季內容，並邀請用台語製作搖滾樂的「拍謝少年」到法務部揭開序幕，調法務部法制司檢察官陳思荔指出，盼能融合現今科技趨勢，替民眾帶來全新人權；副司長謝志明則表示，行政院6日公布平復國家不法行為545件。

法務部6日邀請本季Podcast首集來賓搖滾樂團拍謝少年，與大家分享以台語音樂方式支持轉型正義的心路歷程。陳思荔說明，拍謝少年的歌曲MV「佇世界安靜的時」，發想來自白色恐怖受難者人權畫家陳武鎮畫作「消失的家人」，歌曲利用台語創作，呼應國民政府透過禁說方言的政策，影響的是台灣歷史文化的消失，希望能透過音樂創作，啟發更多人對人權議題的關注與參與。

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陳思荔表示，法務部製播第3季「人權搜查客」，本季來賓有廣播金鐘獎節目主持人丁安妮以移工及新住民的角色講述在台生活的心聲、傳藝金曲獎編劇陳健星述說「人生如戲，戲如人生」的傳統戲劇人生、人權公約漁船「健元銘88號」船主曾譯霆曝光台灣的漁工人權現況、為女性發聲的婦產科醫師烏恩慈來破解女性對於自主身體健康的迷思等多元主題。

謝志明則說明，促進轉型正義委員會解散後，推動轉型正義任務由行政院各部會持續落實，其中平復國家不法的任務由法務部承接，並組成「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查相關平復案件。

謝志明強調，行政院6日公告第三波平復名單，本次公告總計平復國家不法行為545件，包括司法不法案件223件，行政不法案件322件，當中有二二八時期發生的八堵火車站事件、嘉義三二事件的受難者，白色恐怖期間發生的海軍先鋒營事件受難者等。

謝志明表示，已受平復的案件，法務部皆一一造冊，除將名單刊登於行政院公報以為周知外，也會發函請相關機關撤銷政治受難者所受到的刑事判決或不法處分，並塗銷前科紀錄。

內政部和法務部定9日合辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，以此宣告政府回復其等名譽，法務部長蔡清祥指出，希望透過這個典禮，強化社會大眾對政府持續推動轉型正義的認知，共同守護台灣得來不易的民主、自由、人權。

民眾可在Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、SoundOn、KKBOX、CastBox等各大Podcast平臺，收聽法務部製播的「人權搜查客」，第3季共10集；公務人員則可透過「e等公務園+學習平臺」選讀。

法務部長蔡清祥強調人權的重要性。（記者吳政峰攝）

調法務部法制司辦事檢察官陳思荔介紹人權搜查客Podcast。（記者吳政峰攝）

法務部法制司副司長謝志明表示行政院6日公告545件平復不法名單。。（記者吳政峰攝）

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