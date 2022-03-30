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    台灣最潮洗衣店爺奶紅到國際 帥孫與正妹檢察官對談

    張瑞夫與許萃華談論年長者人權議題。（記者吳政峰攝）

    張瑞夫與許萃華談論年長者人權議題。（記者吳政峰攝）

    2022/03/30 20:27

    〔記者吳政峰／台北報導〕文創工作者張瑞夫2020年替開設洗衣店的祖父母拍攝一系列潮照，充滿時尚感，瞬間爆紅，登上外媒。法務部法制司認為張瑞夫注重年長者議題，邀請他錄製Podcast，並於30日請他到法務部與調法務部辦事檢察官許萃華對談，法務部長蔡清祥更允諾，日後張瑞夫的Podcast若談到法治議題，他願意上節目與談。

    張瑞夫為隔代教養，從小在祖父母經營的「萬秀洗衣店」成長，洗衣店成為他童年記憶最重要的處所，長大後到中國從事文創工作，某日返國，驚見以往熙來攘往、門庭若市的洗衣店，生意因為時代的變化而變得清淡許多，阿公阿嬤趴在桌上小憩，讓他湧起了復興洗衣店文化的念頭。

    2020年間，張瑞夫整理出許多客人送洗、但數年未取回的衣服，說服祖父母當模特兒穿上拍照，利用精心巧思與搭配，讓兩老穿上舊衣之後秒變最潮阿公阿嬤，藉此呼籲顧客若看到自己的衣服，趕緊來洗衣店拿取。

    沒想到無心插柳柳成蔭，充滿時尚感的打扮瞬間爆紅，登上BBC、紐約時報等外媒，也讓打造最潮阿公阿嬤的張瑞夫一夕成名，加上帥氣外表，讓他的Instagram追蹤人數暴增到65萬。

    張瑞夫決定擔任「萬秀洗衣店計畫主理人」，不只推廣洗衣店文化，試圖振興這個行業，同時也呼籲社會重視年長者的議題。

    同為顏質滿點的許萃華看到他的理想，決定邀請他錄製法務部的Podcast「人權搜查客」，與前副總統陳建仁一樣，擔任對談人，以淺白話語談論生活經驗，並帶出聯合國兩公約意涵。

    張瑞夫表示，當初接到邀約時感到十分訝異，自己或阿公阿嬤的經歷能與人權產生什麼聯結？在合作的過程中，才進一步了解原來法務部是推動兩公約人權保障的重要部會，兩公約所保障的人權還包括「老人權利」；自己努力導入新元素，用創意來經營「萬秀洗衣店」，想翻轉大家對「老店」、「老人」的刻板印象，竟與公約保障人權的精神不謀而合。

    張瑞夫笑稱，不合作都不知道原來兩公約人權保障就在生活之中，了解人權非但不枯燥、嚴肅，反而十分有趣又實用，大家一定要來聽聽看。

    許萃華指出，民眾可在Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、SoundOn、KKBOX、CastBox等各大Podcast平台收聽「人權搜查客」。首播將一次推出3集，其餘集數則續於每週二上線。

    張瑞夫當場邀請蔡清祥上他的Podcast，蔡清祥應允有機會談論法治教育，並笑稱若收到出席費，將回捐給張瑞夫；他也強調，Podcast是與民眾接觸的橋樑，法務部檢察司有檢察官辦案的精采事跡，犯罪被害人保護會或更生保護會也有許多感人或勵志故事，未來將錄製Podcast供民眾聆聽。

    萬秀洗衣店計畫主理人張瑞夫打造最潮阿公阿嬤。（記者吳政峰攝）

    萬秀洗衣店計畫主理人張瑞夫打造最潮阿公阿嬤。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥（右）致贈矯正機關禮品給張瑞夫（左）。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥（右）致贈矯正機關禮品給張瑞夫（左）。（記者吳政峰攝）

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