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打擊跨國人口販運 內政部舉辦國際工作坊邀各國專家參與

移民署今天舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」。（記者王冠仁翻攝）

移民署今天舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/06 12:18

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣過去發生不少犯罪集團，專門把民眾當成「豬仔」，拐騙到國外從事詐騙等不法。為了防堵全球性電信詐騙人口販運作業，打擊人口販運，移民署在今天舉辦「2023年防制人口販運國際工作坊」，與國內外的學者專家、政府機關、民間非營利組織共同精進防制作為，讓基本人權能獲得更完善周延的保護。

內政部政務次長吳容輝表示，疫情期間，犯罪集團不斷創造新的犯罪手法，像是透過臉書、twitter、LINE、簡訊，以「高薪、輕鬆、包食宿機票」等話術，誘騙國人到海外工作，實際上卻迫使他們從事電信詐欺。

吳容輝說，為打擊人口販運犯罪集團、保護被害人權益，今年6月總統公布修正「人口販運防制法」，擴大處罰態樣、加重罰責刑度、增加被害人多元安置方式及完備保護服務措施。內政部目前也研訂各項配套子法，預計明年元旦施行，以利增進人權保障並嚴懲不法。

吳容輝還說，防制人口販運不僅需要採取綜合性國際作法，更需要整合及強化各部會及民間組織量能。內政部將會持續研議及推動有效的打擊人口販運策略，並加強聯結國內外執法部門、國際性組織及各國非政府組織，全面落實人口販運防制工作。

移民署表示，此次活動除了共同探討防堵全球性電信詐騙人口販運作業外，也加強家事工、漁工、外籍生等易發生勞力剝削的脆弱群體保護對策等議題，期盼藉由不同國度的專家學者分享人口販運政策擬定、查緝作為及法院判例等，來完善人權保障。

移民署此次舉辦的「2023年防制人口販運國際工作坊」，由行政院長陳建仁、內政部政務次長吳容輝、菲律賓移民局長唐辛可及駐台大使進行揭幕儀式，也邀請美國在台協會國土安全調查署官員、英國國家犯罪防制局駐香港聯絡官、比利時安特衛普檢察署檢察官、聯邦移民局人口販運組聯絡官、韓國刑事政策研究院資深研究員及日本京都大學副教授等8國12位產官學界人士，現場共有各國代表、各部會及民間團體等約300人參加。

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