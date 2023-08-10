陳建仁：查扣詐騙犯罪不法所得23.7億元 較去年同期增近5倍

行政院長陳建仁昨主持治安會報時表示，今年截至7月已查扣詐騙犯罪不法所得23.7億元，也較去年同期成長近5倍。（行政院提供）

2023/08/10 07:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁昨主持治安會報時表示，今年截至7月已查扣詐騙犯罪不法所得23.7億元，也較去年同期成長近5倍。此外，今年7月13日至20日執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，一共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法利得約4000萬元。

陳建仁指出，今年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，從法制面、組織面及技術面著手，全面增修法律及加強來源端技術防堵詐騙，目前已具初步成果，但仍須就3方面持續精進。

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陳建仁說，電信網路詐欺犯罪涉及境外人口販運及境內私行拘禁案件，因檢警調精準的策進作為，已大幅下降，顯見懲詐機關若能具體研析特定電信詐欺的犯罪手法，制定精準打擊策略，必能有效壓制犯罪行為，請法務部持續督導台灣高等檢察署等機關，規劃查緝重大或特定詐欺犯罪專案行動，主動挖掘重大詐欺案源。

另「組織犯罪防制條例」修正案也在今年5月底生效，陳建仁指出，今年7月13日至20日執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，一共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法利得約4000萬元；在掃蕩黑道幫派方面也獲佳績，共計破獲47件、294人，查扣不法金流約445萬元、各式槍械54枝，成效顯著。

陳建仁在聽取移民署「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」報告後表示，近年受疫情影響，導致逾期停（居）留外來人口人數急速攀升，內政部在今年疫情趨緩之際實施此專案，在短短5個月期間，共查處逾期停（居）留外來人口2萬1932人，整體目標值達成率119%。

陳建仁也表示，美國國務院6月公布「2023年全球防制人口販運」評比，台灣連續14年在全球180多國及地區的評比名列第1級國家，雖然去年發生民眾遭詐騙至海外人口販運事件，但政府立即整合跨部會資源，從預防、勸阻、救援、究辦4大面向全力執行，加強打擊人口販運，落實被害人保護，相關成果深獲國際肯定。

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