萬里人跑基隆闖空門 連農場鐵窗、鐵門也不放過

基隆市七堵山區農園、農場上月初至月底接連發生10多起闖空門竊案，失主家中鐵窗、鐵門、發電機、電纜線等遭竊案，竊賊得手後開著偷來的廂型車離去。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/05 18:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市萬里區陳姓毒蟲沒錢買毒，先到基隆偷車，再開著贓車到七堵山區，趁山區農園主人不在家，闖空門以油壓剪、砂輪機破壞失主鐵窗、鐵門、發電機等物後，變現購毒解癮。警方昨循線逮到他，訊後將他依加重竊盜等罪嫌送辦。

基隆市七堵山區農園、農場上月初至月底接連發生10多起闖空門竊案，失主家中鐵窗、鐵門、遭人以油壓剪、砂輪機破壞帶走，另有發電機、電纜線等物遭竊，合計損失數萬元。轄區警三分局偵查隊獲報展開追查，發現竊賊行竊時，身穿黑綠色外套、七分褲、腳穿雨鞋，得手後開著贓車離去。

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警方循線追查發現，竊賊上月28日先在安樂區中和路行竊1輛廂型車代步，再伺機犯案；經連日以車追人，於昨天上午發現竊賊開著贓車巡經基隆市安樂區基金三路，一路尾隨至基金二路後將他逮捕，查出竊賊為住在新北市萬里區的50歲的陳姓毒蟲。

警方隨後在陳男住處搜出，陳男行竊時使用的油壓剪、砂輪機等犯案工具，與犯案時穿的綠色外套、雨鞋等衣物。

陳男供稱，上月初，他獨自到安樂區新山水庫附近偷1輛廂型車代步，想不到開沒幾天就拋錨了，只好另外於28日到中和路偷另一輛廂型車代步；至於他在農場偷的鐵窗、鐵門等贓物，全數均已賣掉，拿來購毒解癮。

警訊後，將他依竊盜罪嫌送辦，不過，懷疑陳男不可能單獨犯案，擴大追捕在逃共犯。

偵查隊副隊長周承緯表示，山區監視器密度不如市區，建議住戶可自行加裝監視、保全設備，民眾如有發現不法人事物可以立即通報110或派出所專線，警民合作共同打擊犯罪；另外分局已加派鄰近派出所加強巡守，擴大巡邏區域，守護市民財產安全。

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基隆市警三分局偵查隊偵辦基隆市七堵區農園接連竊案，昨天上午發現陳姓毒蟲開著贓車（左）巡經基隆市安樂區基金三路，一路尾隨至基金二路後將他逮捕，壓制在地上。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局偵查隊警昨在陳男住處搜出，陳男行竊時使用的油壓剪、砂輪機等犯案工具，與犯案時穿的雨衣、雨鞋等衣物。（記者林嘉東攝）

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