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首頁　>　社會

高雄警颱風天埋伏逮偷車賊 槓上開花查獲毒品、連續偷竊案

警方逮捕偷車的李嫌。（民眾提供）

警方逮捕偷車的李嫌。（民眾提供）

2023/09/05 11:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區林姓男子向警報案求助，稱停於路邊停車格內自小貨車遭竊。仁武分局掌握犯嫌李男身分，在颱風天埋伏2小時將他逮捕，且槓上開花，查獲他持毒，並涉及其它5起竊案。

林姓男子2日神情慌張前往仁武分局澄觀派出所報案，指他將自小貨車停於澄觀路邊停車格內，卻突然收到其它區域的停車收費件通知，經查看發現小貨車失竊，損失價值約10萬元。

警方立即成立專案小組，查出從8月29日起車輛就在高雄市區移動，但被害人收到簡訊才得知遭竊，警方很快鎖定45歲犯嫌李男身分，研判他偷竊價值不高車輛，應是作為犯案工具，且發現失竊車輛往返屏東、高雄等地，連夜埋伏高屏大橋附近搜尋車輛行蹤。

3日下午4時許發現贓車行蹤，一路沿大樹、仁武、國道十號、中山高南下瑞隆交流道流竄，儘管當時海葵颱風已經帶來風雨，仁武分局立即聯繫鳳山分局五甲、南成派出所警組支援，由澄觀派出所所長林卓材率十餘名警力在颱風天埋伏2小時。

警方見李嫌上前取車，一擁而上壓制逮捕，並在其身上查獲一級毒品海洛因（毛重約6.8克）、二級毒品安非他命（毛重約0.8克）。全案詢後依重大竊盜及違反毒品危害防制條例移送偵辦，同時清查出他另涉及5件砸車窗偷竊財物案件。

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大批員警颱風天埋伏逮偷車賊，防止他幹票大案。（民眾提供）

大批員警颱風天埋伏逮偷車賊，防止他幹票大案。（民眾提供）

警方槓上開花，起出毒品等證物。（民眾提供）

警方槓上開花，起出毒品等證物。（民眾提供）

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