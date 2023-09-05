開學前搬家床墊等物品竟不翼而飛 警調電眼追回

大學生暫時放置在新住處外的物品，遭到穿著雨衣的婦人擅自取走。（記者劉婉君翻攝）

2023/09/05 11:17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區一名大學生在開學前夕搬家，先將床墊等物品搬到新租屋處外面暫放，準備返回舊租屋處點交後再搬進新住處，沒想到回到新住處後床墊等物品竟然不翼而飛，經永康警方調閱監視器，發現遭一名穿著雨衣的婦人拿走，循線找回。婦人雖供稱以為是無主物品，但因觸犯的是竊盜公訴罪，被移送偵辦。

永康警分局鹽行所日前接獲一名大學生報案，搬家時暫時放置在新租屋處外的床墊、辦公椅、拖鞋、鞋櫃等物品憑空消失，損失約1萬餘元，且造成生活的不便。承辦員警黃毓展積極調閱周邊監視器後，發現相關物品遭到一名穿著雨衣的婦人逕自拿走，放在機車上推著車離開。警方契而不捨擴大比對後，找出婦人使用的機車，循線於昨（4）日找到該名婦人，於開學前夕使相關物品可以物歸原主，讓大學生相當感激。

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婦人供稱，以為相關物品放置在路邊是無主物，看物品還堪用，便隨手拿取帶回家，回家後女兒曾提醒物品都還能用且滿新穎，不太像他人棄置，便將物品暫時收集保管。

永康警分局長甘炎民提醒，非親屬間竊盜罪屬非告訴乃論罪，不論被害人是否提出告訴，警方仍須依法移送偵辦。此類誤拾他人物品的情形很常發生，呼籲民眾，撿拾物品前請再三確認是否為有主物，以免觸法將得不償失。

台南永康警方比對監視器追回大學生被取走的床墊等物品。（記者劉婉君翻攝）

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