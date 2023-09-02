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找到了！步道橋暗藏虎頭蜂窩 竹山瑞龍瀑布捕蜂休園至9/10

南投竹山瑞龍瀑布園區驚傳虎頭蜂攻擊21名遊客，經捕蜂廠商巡檢，在步道橋面板下方（紅圈處）找到蜂巢。（記者劉濱銓翻攝）

南投竹山瑞龍瀑布園區驚傳虎頭蜂攻擊21名遊客，經捕蜂廠商巡檢，在步道橋面板下方（紅圈處）找到蜂巢。（記者劉濱銓翻攝）

2023/09/02 17:23

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竹山瑞龍瀑布驚傳虎頭蜂攻擊人事件 21名遊客遭螫傷送醫

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣有竹山第一美瀑之稱的瑞龍瀑布，今天上午驚傳21名遊客遭虎頭蜂螫傷送醫，南投縣政府事後委請捕蜂廠商巡查，在串聯觀瀑平台的步道橋面板下方找到蜂巢，後續除施工摘除，也會休園巡檢一星期至9月10日，預計11日才會重新開園。

縣府指出，園區平時都有巡檢樹上的蜂巢，惟經捕蜂廠商巡查，發現此次螫人的是黑腹虎頭蜂，且蜂巢還築在園區步道的橋面板下方，若沒下探到橋下橋墩，根本無法發現。

現將委請廠商摘除，後續則會踏勘步道下方環境，尋找可行的巡查路徑，以利未來巡檢時，也能兼顧不易察覺的橋下區域，待移除蜂巢後，園區也會全面巡查，避免有蜂群滯留，預計檢查一週，9月11日才會開園。

至於有遊客指稱，是旅行團有人噴香水才引發蜂群攻擊，縣府對此則不排除任何可能，由於根據捕蜂廠商分析，該類虎頭蜂若察覺環境氣味不對，是有可能出現攻擊行為。

南投縣消防局提醒，若不幸遭群蜂攻擊，可用衣物蓋頭，壓低姿勢往反方向離去，儘速脫離蜂群勢力範圍，被蜂螫則切勿用手挑針刺，避免更多毒液進入體內，在山區郊外應穿長袖長褲，不要擦香水與穿鮮豔衣物，以免吸引蜂群注意。

捕蜂廠商巡檢發現，螫人虎頭蜂是在步道橋面板下方築巢。（記者劉濱銓翻攝）

捕蜂廠商巡檢發現，螫人虎頭蜂是在步道橋面板下方築巢。（記者劉濱銓翻攝）

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