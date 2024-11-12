豐東、翁子、神岡3警所長異動 豐原分局舉辦聯合布達典禮

台中市豐原警分局今天舉行新任豐東派出所、翁子派出所、神岡分駐所所長聯合布達典禮。（民眾提供）

2024/11/12 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局今天舉行新任豐東派出所、翁子派出所、神岡分駐所所長聯合布達典禮！分局長林大為表示，3所卸任所長在職期間盡心盡力，領導派出所同仁做好轄內治安、交通及為民服務工作，尤其阻詐成效優異，經統計今年1月至10月底，所轄共計阻詐181件、詐欺金額百萬以上案件計20件，阻詐金額總計達1億572萬7311元，有效減少民眾財損，保護民眾財產。

新任豐東所所長陳盈延，中央警察大學警佐班36期結業，歷任合作所副所長、東勢分局土牛所、永源所所長等職務；新任翁子所所長陳瑞慶，中央警察大學行政警察學系77期畢業，歷任豐原分局交通組巡官、桃園市政府警察局中壢分局青埔所所長、龍潭分局聖亭所及中興所所長等職務；新任神岡所所長紀適華，中央警察大學警佐班32期結業，歷任大甲分局月眉所、海漧所、外埔所、義里所所長等職務。

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林大為說，3位新任所長均從基層警員做起，內外勤工作經驗豐富且認真稱職，深受各級長官肯定，期勉他們就任後發揮所長，秉持處事要有敏感度、精準度，執法要有溫度、執勤要有態度，對轄區地方治安、交通維護及為民服務方面，展現一番新的風貌。

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