檢舉狂人+科技執法！ 南投、名間交通違規舉發大爆發

南投市南崗路近期有民眾將車停在騎樓或人行道遭連續檢舉，南投縣議員林儒暘認為警方應針對熱區加強宣導，除維護行人安全，也避免被檢舉人荷包失血。（南投縣議員林儒暘提供）

2023/09/01 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市南崗路近期頻有檢舉狂人檢舉人行道違停，惟其中有不少是停在自家騎樓、人行道，甚至還有人被連續檢舉，南投縣議員林儒暘說，南投市、名間鄉6至8月包含科技執法的交通違規舉發數量，相較去年同期分別暴增30％、131％，除呼籲民眾勿違停，警方也應針對檢舉熱點加強宣導，除避免民眾遭連續檢舉，也能確保人行道淨空，維護行人安全。

林儒暘表示，南投市、名間鄉今年6至8月交違舉發各為9955件、2240件，相較去年同期7626件、967件分別暴增30％、131％，其中在南投市，就有民眾8月才收到7月1、4、9日的檢舉罰單，並抱怨，若能早點得知，也能早點改善，避免又遭檢舉。

請繼續往下閱讀...

林說，罰款只是手段，維護交通與行人安全，就要改善違規停車亂象，警方若發現有違停或檢舉熱點，應儘早至熱區宣導，不僅可維護行人安全，也能避免民眾遭連續檢舉、荷包失血。

南投縣警局回應，交違舉發數量暴增，除了民眾檢舉之外，也包含警方的科技執法成果，以今年1至7月全縣科技執法路段，統計死傷事故率較去年同期減少17％，顯示已見成效。

惟今年6月30日，中央鬆綁民眾可檢舉違規停車與違規臨停，以致南崗路今年7月相關的檢舉數量達到136件，針對檢舉熱區，之後也將加強宣導，並提醒民眾，騎樓、人行道係供行人通行使用，住戶在使用時，原則上不得有礙通行，車輛則要停放合法處所，以免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法