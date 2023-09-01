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絕命毒師！「博士生學霸」傳授製毒 宮廟主委神明前煉毒下場曝

檢警搜索設於宮廟旁的煉毒工廠，查扣「喵喵」毒品成品與製毒原料「4-甲基苯丙酮」一批。（調查局提供）

檢警搜索設於宮廟旁的煉毒工廠，查扣「喵喵」毒品成品與製毒原料「4-甲基苯丙酮」一批。（調查局提供）

2023/09/01 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局去年追查一批毒品原料，查出製毒工廠隱身苗栗縣竹南鎮一間宮廟旁，不僅在神明面前煉毒，「主委」甚至參與製毒，並從中國進口毒原料，而傳授煉毒的核心人物，竟是國立大學化工研究所的張姓博士生；台中地方法院依據毒品危害防制條例，判處這名「博士生學霸」與鍾姓「主委」，各6年10月與3年4月徒刑。

判決書指出，調查局航業調查處台中調查站等單位，去年查扣一批新興毒品「喵喵」的原料，意外發現「喵喵」製毒工廠位於苗栗一間宮廟旁，靠著宮廟當掩護，讓檢調驚訝的是，張姓製毒首腦是某國立大學化工研究所博士生，張男自誇有煉毒能力，被苗栗地方黑道幫派吸收，當起「煉毒教授」傳授某宮廟鍾姓主委煉毒技術。

檢警當時調查，張男成立的公司，進口沒列管的「4-甲基苯丙酮」1200公斤，這是製造四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」的原料，「2-溴-4-甲基苯丙酮」又是新興三級毒品「喵喵」的前驅物，檢警共查扣「2-溴-4-甲基苯丙酮」成品近77公斤、製毒原料「4-甲基苯丙酮」1200公斤，調查員強調，「本案查獲該類製毒工廠之規模及產量堪稱近期之最」。

調查員發現這批原料的進口公司，竟是張男開設，張男還是大學研究所博士生，他用「鄰氨基苯乙酮」（化學催化劑）名義，進口「4-甲基苯丙酮」入台製毒，張男具有化學專業知識，平時以名車代步，經常向外界誇耀自己有煉製毒品能力，吸引苗栗縣地方黑道幫派拉攏，他淪為「製毒教授」，負責教導幫派分子製毒，還用自己的名字，設立公司進口「4-甲基苯丙酮」原料後，再分批載運至新北市、台中市及苗栗縣等不同地點存放，並利用苗栗縣竹南鎮某宮廟作為掩飾，去年中秋節期間，在緊鄰宮廟旁的鐵皮工廠大量製毒。

台中地院審理認為，張男矢口否認犯行，也否認指導鍾姓主委製造毒品，但鍾姓主委則坦承犯行，台中地院依據共同犯製造第四級毒品罪，分別判處兩人各6年10月與3年2月徒刑，可上訴。

警方搬出製造毒品的設備，陳列於宮廟前。（調查局提供）

警方搬出製造毒品的設備，陳列於宮廟前。（調查局提供）

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