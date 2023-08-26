絕命毒師翻版 破鐵皮屋K毒廠 洗衣廠掩護 起出1.3噸成品、原料

警方逮捕製毒師朱宥宇（前）及金主黃景泰（後）。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/26 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕四十七歲男子黃景泰透過製毒師朱宥宇，在桃園平鎮區以每月廿萬元承租一間洗衣廠，利用洗衣為掩護，實則在廠房後方隱密鐵皮屋內製造Ｋ他命毒品，刑事警察局今年五月前往查緝，起獲Ｋ毒成品九．五公斤，Ｋ毒先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命四十五公斤及半成品一二四二公斤，總計重達約一．三公噸；製毒現場警方先帶回二人，本月間再逮捕首腦黃男及同夥杜男到案，四人均遭法院裁定收押，檢方依毒品罪起訴。

製毒簡化成兩階段 可大量生產

本案宛如美國影集「絕命毒師」翻版，劇中毒梟曾在洗衣公司內暗藏製毒區域，當警方發現國內也有人利用洗衣廠掩護及相同手法製毒時，十分訝異；「絕命毒師」被認為是有史以來最寫實的電視劇之一，也是國內緝毒官警必追神劇。

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警方調查，黃男稱經營科技公司失敗，轉而拉攏舊友杜姓男子，並找來朱男合作製毒；廿九歲朱男曾研習製毒，將原本六階段製毒簡化成二階段，可降低製程時間及減少臭味。朱男為了大量生產，再找來張姓友人協助，二人足不出戶，靠杜男每日後勤補給、購買製毒原料進廠。

警直搗毒窟 金主、製毒師落網

刑事局偵三大隊獲報，動員雙北、桃園八個警方單位及保一總隊維安特勤人員，五月間攻堅查獲製毒廠，先逮朱、張二人，日前再拘提集團最大尾的黃男和杜男二人到案。

桃園地檢署考量查獲的Ｋ毒成品、原料及半成品等總量高達一千多公斤，且查扣的製毒化學原料有害人體、恐危及保管人員安全，偵查終結前先依法完成程序銷毀，再將四人起訴。

警方維安特勤人員攻堅毒品廠。（記者姚岳宏翻攝）

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