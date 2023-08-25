台版「絕命毒師」洗衣廠做掩護 刑事局查獲上千公斤K毒半成品

警方查扣大批製毒工具原料。（記者姚岳宏攝）

2023/08/25 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕47歲黃姓男子透過朱姓製毒師在桃園平鎮區承租廠房，利用洗衣廠作為掩護，卻在廠房後方隱蔽處，大量製造K他命毒品，警方獲報查緝，搜出K他命毒品9.5公斤，K毒先驅原料N-Boc（三級丁氧羰基去甲基愷他命）45公斤及半成品1242公斤，警方發現，該毒團挑選的洗衣廠地點及隱匿手法，宛如著名美劇「絕命毒師」翻版，檢方訊後將黃、朱等4嫌依製毒重罪偵辦並起訴，法院均裁定羈押。

警方調查，黃男稱經營科技公司失敗，見毒品生意有暴利，拉攏舊友杜男，找來毒品通緝犯朱男一起合作製毒，朱男以每月20萬元承租平鎮一間洗衣廠，利用洗衣廠後方隱密鐵皮屋製毒，據悉，朱男曾拜師學習，可將原本的製毒6階段改良簡化成2階段，大幅降低製程時間，也減少惡臭。

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朱男原僅一人製毒，後因大量生產，人手不足，便找來張姓友人進場協助，朱、張2人足不出戶，靠杜男每日後勤補給、購買製毒化學原料進廠。

刑事警察局偵三大隊獲報查緝，5月動員桃園、台北、新北等8個警察單位，並出動保一維安特勤隊50多名員警，強力攻堅製毒工廠，當場逮製毒師傅朱嫌、共犯張嫌，本月又拘提共犯杜嫌及幕後首腦黃姓金主到案。

桃園地檢署近日偵結起訴，起訴前，考量查獲毒品成品、半成品數量高達1千公斤以上，又查扣之製毒化學原料均有害人體健康、危及保管人員安全，屬易生危險之物，已於偵查終結前依刑事訴訟法、毒品危害防制條例、檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，先行聲請法院裁定沒收銷燬及依檢察官職權核發命令取樣後銷燬。

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警方查扣大批製毒工具原料。（記者姚岳宏攝）

警方查扣大批製毒工具原料。（記者姚岳宏攝）

警方維安特勤隊攻堅毒品工廠。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕朱姓製毒師（前）及黃姓金主（後）。（記者姚岳宏翻攝）

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