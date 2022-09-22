碩士製毒師 販毒集團指定

警方起獲大批安毒、原料等證物。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/22 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕自稱擁有碩士學歷的五十二歲張姓男子，在新北市烏來山區的製毒工廠被警方破獲，他對外自稱「Professor」，外界則有「安毒教授」封號，張嫌被逮時，還狂妄稱美國知名影集「絕命毒師」的程度，也就是「soso而已」，騙騙觀眾還行，令承辦人員搖頭。

新北市刑警大隊偵四隊去年九月掌握情資，張男為北部多個販毒集團的「指定製毒師」，警方著手蒐集相關資料，日前至烏來山區搗破製安工廠，逮捕正在裡頭製毒的張男，並起獲大批安毒成品，張男被依毒品罪送辦，新北地檢署上月起訴。

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張男被逮後，警方私下詢問是否有關注美國「絕命毒師」影集，張男卻語帶不屑地說「那種程度？soso而已！」，並強調還要精進外語能力，才有辦法自學，且稱影集其實有些手法並不那麼有效率，甚至還有錯誤的部分，讓警方聽完百般無奈。

警方破獲張男的製毒工廠，經持續溯源追查，又在上月中旬，在新莊區查獲一個毒品分裝工廠。逮捕同樣姓張的主嫌等十二人，還起獲安毒二百二十八公克、毒咖啡五百四十八包、毒咖啡原料一千七百七十五公克，及封口機、藥鏟、分裝杓等贓證物，並依毒品罪送辦，主嫌被新北地檢署聲押。

警方順利將自稱「Professor」的製毒師張男壓制逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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