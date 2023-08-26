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不只「絕命毒師」還有「門徒」翻版 抄嘉義毒窟4千萬毒品

蔡姓嫌犯藏有大批毒品，且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版。 （嘉義縣警局提供）

蔡姓嫌犯藏有大批毒品，且種類眾多，宛如電影「門徒」翻版。 （嘉義縣警局提供）

2023/08/26 05:30

〔記者蔡宗勳、姚岳宏／綜合報導〕刑事警察局今年五月間在桃園平鎮區破獲一個利用洗衣廠為掩護的Ｋ他命製毒廠，集團掩護及製毒手法宛如美國影集「絕命毒師」翻版；同一時間，嘉義檢警也在番路鄉破獲一間毒品分裝廠，起獲市值逾四千萬元的海洛因等多種毒品，情節則宛若電影「門徒」翻版。

嘉義地檢署表示，全案於五月執行搜索，本月廿四日偵查終結，將嫌犯蔡姓男子依違反毒品危害防制條例起訴，移審嘉義地院後，法官認為蔡涉案情節重大，裁定續押。

嘉義縣警局指出，本案根據線報掌握蔡男持有大量毒品，在番路鄉租屋處從事毒品分裝，伺機販售，報請嘉檢指揮偵辦，經數月跟監埋伏、蒐證，五月間見時機成熟，向嘉義地院聲請搜索票執行搜索。

保麗龍箱藏多種毒品

警方進屋搜索時，起初只找到少許大麻煙油、混合式毒品咖啡包、分裝原料、器具等，與蒐報情資有不小落差，但員警發現蔡男眼神閃爍，研判毒品應該還藏在屋內某處，不放棄任何可能藏毒器具，加強搜索，最終在客廳角落發現一個印有海鮮字樣的保麗龍箱相當可疑。

員警一開箱，赫然發現裝滿各式毒品，包括二十大袋共重達七．三公斤的海洛因、一包安非他命、八十二支大麻煙油、一盒大麻巧克力，以及九包三級毒品「喵喵」，毒品種類多樣，情節宛若電影「門徒」翻版，令人咋舌。員警說，還好及時查獲，若流入市面，恐嚴重危害民眾健康。

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