在長灘島穿「一條線比基尼」挨罰！女告媒體、名醫求償結果出爐

林女不滿東森電視台報導她在菲國身穿「一條線比基尼」，也不滿名醫鄭丞傑發文討論，提起民事告訴；最高法院維持歷審見解，判林女敗訴確定。（資料照，圖翻攝自臉書）

2023/09/01 12:31

首次上稿 11:25

更新時間 12:31

〔記者溫于德／台北報導〕林女4年前與男友赴菲律賓長灘島度假，她身穿「一條線」比基尼太火辣，被菲國警方開罰2500披索（約新台幣1478元）；後來東森電視台進行相關報導，婦產科名醫鄭丞傑也在臉書上發文談這件事，分別被林女求償60萬元。最高法院維持歷審認定，指相關言論均受憲法言論自由保障，判林女敗訴。

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根據林女男友的聲明可知，當時抵達長灘島入住飯店後換好泳裝前往沙灘，起初女友穿著樸素白色洋裝在沙灘玩水，後來他看到店家販賣一款造型比基尼，向女友提出大冒險遊戲，因為女友輸了，要求換穿上那套較裸露的比基尼；然而，卻遇到菲國民眾偷拍，男友也澄清，不曉得該比基尼在當地不合規範，且女友貼胸貼不會曝光。

不過，林女因此被菲國警方開罰，並經菲國媒體報導後，引發國內關注。

林女認為，東森電視及郭姓記者就報導內容設置超連結，提供民眾點擊觀看影片，還不實記載當地馬來鎮警察局長的陳述，已違反個資法，並侵害個人隱私權與名譽權。至於鄭丞傑則上個人臉書公開貼文，並附上林女情侶在菲國長灘島的照片，也以歧視、侮辱的言行進行性騷擾。林女決定向東森電視台、鄭丞傑等被告各求償60萬元並刊登道歉啟事等。

台北地院一審指被告並未違反個資法規定，且該事件經普遍報導，自屬對可受公評之事進行評論，判林女敗訴。

林女不服上訴。高等法院二審說明，東森記者報導前已綜合國內外媒體的相關內容，並引述馬來鎮警察局長的陳述，盡到合理查證責任，並未不法侵害林女的名譽。

二審也指鄭丞傑本於婦產科醫師的經驗，以戲謔之方式，對事件表達吾人應適應時代變化，屬於個人言論及意見表達，並非對林女實施違反其意願而與性或性別有關的行為，仍屬憲法保障言論自由範圍，且鄭的貼文並非對林女性騷擾，因此判林女敗訴。最高法院駁回上訴確定。

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