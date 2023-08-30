為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「水上保時捷」海上漂 澎湖海巡隊拖吊上岸公告招領

澎湖海巡隊接獲通報，在西嶼頭拖回船首浮在水面船隻。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊接獲通報，在西嶼頭拖回船首浮在水面船隻。（記者劉禹慶攝）

2023/08/30 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼頭西南7浬，8月27日發現不明船隻漂流，由於擔心影響航道安全，澎湖海巡隊接獲通報後，花了近6個小時拖帶，才帶回馬公隊部碼頭，由於船體呈現下沉狀態，蘇拉颱風來襲前夕，昨（29日）晚找來吊車將艇吊起，發現是澎湖漁民常見在海上接駁貨輪的「中國黑金剛」，現已放置海巡隊後方空地公告招領。

根據了解，中國黑金剛快艇長約50呎、寬約8呎，船後加裝4個馬達，無船名，由於澎湖漁民時常在海上作業，多次直擊中國黑金剛穿梭在貨輪間接運貨物，疑似私梟走私用的機動快艇，香港人俗稱「大飛」，台灣則通稱「黑金剛」。

依據台灣海岸巡防法規定，海上漂流物先公告6個月看有沒人認領，沒人認領就拍賣。這艘黑金剛是27日下午近4時許，不明原因漂流至澎湖西嶼西南7海浬處，因只露出船首，其他沈於水面下，被途經的海釣船發現通報。澎湖海巡隊派出10087巡防艇趕往，確認翻覆船隻下方並無人員，才拖帶回澎湖海巡隊馬公隊部碼頭，並在昨天傍晚找來吊車和拖板車，在潛水伕協助下，耗時2個多小時摸黑進行下，才將船隻吊離水面。

拖吊上岸的船隻，除右舷有碰撞痕跡外，並無破洞。由於裝有4個舷外引擎，馬力高達1200至1500匹，航速可達60節時速逾100公里，成為走私利器，初步判斷因馬力極大，在海上逃避查緝，高速行駛之下，才會導致快艇失控，造成碰撞翻覆後，船上人員棄船逃生，因此讓外界相當好奇是否有人敢出面認領。

拖吊上岸的中國黑金剛，放在澎湖海巡隊旁空地公告招領。（記者劉禹慶攝）

拖吊上岸的中國黑金剛，放在澎湖海巡隊旁空地公告招領。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊請吊車及潛水員，漏夜展開拖吊上岸工作。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊請吊車及潛水員，漏夜展開拖吊上岸工作。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
旅日搭船賞「鸕鶿捕魚」遭風雨沖走！ 傳有台灣夫妻受輕傷
2023/08/20 19:52

旅日搭船賞「鸕鶿捕魚」遭風雨沖走！ 傳有台灣夫妻受輕傷
美密蘇里州船隻爆炸 釀16人受傷
2023/08/14 10:07

美密蘇里州船隻爆炸 釀16人受傷

金屬中心與中鋁等13家業者 成立循環鋁共榮聯盟
杜蘇芮颱風重創澎湖養殖業！蚵棚斷繩四處漂流影響航道
2023/08/01 12:14

杜蘇芮颱風重創澎湖養殖業！蚵棚斷繩四處漂流影響航道
義大利南部海域難民船翻覆 至少30死
2023/02/26 16:43

義大利南部海域難民船翻覆 至少30死

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播