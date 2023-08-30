「水上保時捷」海上漂 澎湖海巡隊拖吊上岸公告招領

澎湖海巡隊接獲通報，在西嶼頭拖回船首浮在水面船隻。（記者劉禹慶攝）

2023/08/30 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼頭西南7浬，8月27日發現不明船隻漂流，由於擔心影響航道安全，澎湖海巡隊接獲通報後，花了近6個小時拖帶，才帶回馬公隊部碼頭，由於船體呈現下沉狀態，蘇拉颱風來襲前夕，昨（29日）晚找來吊車將艇吊起，發現是澎湖漁民常見在海上接駁貨輪的「中國黑金剛」，現已放置海巡隊後方空地公告招領。

根據了解，中國黑金剛快艇長約50呎、寬約8呎，船後加裝4個馬達，無船名，由於澎湖漁民時常在海上作業，多次直擊中國黑金剛穿梭在貨輪間接運貨物，疑似私梟走私用的機動快艇，香港人俗稱「大飛」，台灣則通稱「黑金剛」。

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依據台灣海岸巡防法規定，海上漂流物先公告6個月看有沒人認領，沒人認領就拍賣。這艘黑金剛是27日下午近4時許，不明原因漂流至澎湖西嶼西南7海浬處，因只露出船首，其他沈於水面下，被途經的海釣船發現通報。澎湖海巡隊派出10087巡防艇趕往，確認翻覆船隻下方並無人員，才拖帶回澎湖海巡隊馬公隊部碼頭，並在昨天傍晚找來吊車和拖板車，在潛水伕協助下，耗時2個多小時摸黑進行下，才將船隻吊離水面。

拖吊上岸的船隻，除右舷有碰撞痕跡外，並無破洞。由於裝有4個舷外引擎，馬力高達1200至1500匹，航速可達60節時速逾100公里，成為走私利器，初步判斷因馬力極大，在海上逃避查緝，高速行駛之下，才會導致快艇失控，造成碰撞翻覆後，船上人員棄船逃生，因此讓外界相當好奇是否有人敢出面認領。

拖吊上岸的中國黑金剛，放在澎湖海巡隊旁空地公告招領。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊請吊車及潛水員，漏夜展開拖吊上岸工作。（記者劉禹慶攝）

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