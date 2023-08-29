遭劉仕傑控誹謗 「翁達瑞」陳時奮拒絕道歉和解

旅美教授「翁達瑞」陳時奮今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

2023/08/29 21:20

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用筆名不代表躲鍵盤後！「翁達瑞」本尊現身法院：「我是根據事實來進行評論」

〔記者張文川／台北報導〕筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，被前外交官、時代力量前台北市議員參選人劉仕傑自訴控告加重誹謗，台北地院今開庭，翁達瑞偈妻子從美返國到庭，當庭拒絕劉的律師提出的「公益捐款、在臉書發文表達歉意」和解方案，認為劉若認為提告理由不充分，就應自行撤告，若認為理由充分、不是為了選舉募款而做秀，就應由法官做出公正判決，為保障言論自由與保護名譽權之間畫出界線，否則就是浪費司法資源。

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根據維基百科，2020年2月23日劉仕傑在臉書發文表示，因疫情而滯留中國湖北的血友病童是中國國籍，造成社會議論，陸委會隨後緊急澄清其雙親都擁有中華民國籍，同日晚間劉仕傑發文道歉，強調在他發文前，臉書已討論熱絡，他只是引述，並非始作俑者。

當時真實身分尚未曝光的「翁達瑞」此後一年間，陸續發表3篇文章批評劉仕傑捏造事實，也對劉的事後澄清文發表評論；劉仕傑去年自訴提告加重誹謗與公然侮辱罪，法院函詢後確認翁達瑞的真實身分就是陳時奮，通知陳，趁陳今年暑假返台時安排開庭。

劉仕傑今天卻未到庭，其委任律師向法官聲稱劉仕傑記錯開庭時間，目前人在國外，而陳時奮預定9月30日返美，只剩不到一個月，法官對於早就知道開庭時間的劉仕傑，錯失當面與陳溝通化解誤會、尋求和解的機會，感到遺憾。

劉的律師提出的和解方案，是希望陳時奮捐獻5萬元給公益或弱勢團體，並在臉書發文表達歉意。陳時奮和2位辯護律師聞言，當時表示無法接受，拒絕和解，律師認為本案誤會的空間不大，此案是自訴案件，主動權在劉仕傑，劉有權撤告，若不撤告又不經判決而和解，就是浪費司法資源，無法彰顯正義。

陳時奮說，劉提告之際，正是爭取與代表時力參選士林北投區市議員期間，提告後動作不斷，目的無非要起底有相當網路聲量的翁達瑞，逼迫他現身，劉連收到開庭通知、檢方函文都要貼上臉書公布，並在臉書募款，藉著告他達成選舉做秀、募資的利益與媒體報導效應。

陳時奮強調，他是公共評論人，針對媒體報導及資料已知或確信的事實發表評論，應受言論自由保障，劉既要參選公職，對於可受公評之事，就應接受合理評論。

陳強調，若劉仕傑是為保護自身名譽而告，就應該告到底，而不是要求被告道歉和解了事，若劉是為了選舉做秀而提告，則顯示妨害名譽的理由不充分，就應由法院做出判決，為保障政治評論的言論自由，與保護個人名譽權之間，畫出一道界線。

法官請陳時奮近日提出，當初向臉友查證血友病童的消息來源的臉書對話紀錄或內容，諭知9月12日下午再開庭。

劉仕傑於今年6月8日被人在臉書爆料，影射他多年前擔任外交部公務員期間，涉在車上性騷擾一名女同事，強吻並拉手摸他下體，劉隔天隨即退出時代力量，10日在個人臉書聲明「深切反省自責，向當事人表達最誠摯歉意」，宣布不再從政；同月12日時力紀律委員會裁決，劉仕傑嚴重違反時力的性平價值，永不錄用。

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