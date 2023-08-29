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翁達瑞轟MLB助攻高虹安 溫朗東批失言

旅美教授翁達瑞（見圖）近日發文質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭，引發外界議論，名嘴溫朗東也在臉書PO文表示，翁達瑞的發言是很嚴重的失言。（圖擷自翁達瑞臉書）

旅美教授翁達瑞（見圖）近日發文質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭，引發外界議論，名嘴溫朗東也在臉書PO文表示，翁達瑞的發言是很嚴重的失言。（圖擷自翁達瑞臉書）

2023/08/29 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）近日發文質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭，引發外界議論，名嘴溫朗東也在臉書PO文表示，翁達瑞的發言是很嚴重的失言，既沒有法律常識，也得罪棒球迷。不過在溫朗東的發文底下，網友議論紛紛，許多人認為翁達瑞沒錯，批溫「有什麼好切割的？」

新竹市政府日前邀美國職棒大聯盟（MLB）指定的場務單位BrightView公司協助勘驗新竹棒球場，後續也公佈美國專家的檢測報告與原文。翁達瑞對此發文質疑，報告書完全看不到任何有關大聯盟（MLB）的字眼，並質疑新竹市長高虹安將棒球場當政爭工具，追殺前新竹市長林智堅，MLB竟扮演幫兇，質疑MLB不應介入台灣政爭。

溫朗東對此則PO文質疑，翁達瑞將美國大聯盟硬跟高虹安扯在一起，是很嚴重的失言，他認為此舉既沒有法律常識，也得罪棒球迷，而且會擴散到台灣的搖擺選民，打擊到賴清德熱愛棒球的形象。

溫朗東說，BrightView（BV）是一間草皮維護公司，有接大聯盟的案子，也有維護高爾夫球場，並指高虹安找了BV來看新竹棒球場，但BV不代表大聯盟，整件事情跟大聯盟一點關係都沒有。就像國民黨之前訂了老三便當，如果我也去訂了老三便當，難道就表示國民黨認同我？

溫朗東質疑，更明顯的錯誤是，翁達瑞說要聚集大家的聯署，但方式竟然是在臉書貼文底下喊+1。這種搞法連團購都稱不上，頂多只是「洗流量」。溫朗東質疑「沒有任何可識別的個人資訊，連是不是假帳號都無法分辨，怎麼連署？根本是在鬧國際笑話」，還批「翁達瑞就是綠營的陳之漢」。

不過在溫朗東的發文底下，網友各執己見，有人覺得「真的嚴重失言了，希望不要影響賴副」、「棒球場的問題是一直被拿來當做高的盾牌，也沒實際去改善」、「直接切割翁達瑞」、「這個教授的言論真的看完就好」，但也有許多網友質疑「我覺得翁教授講的沒錯，草皮工頭本來就不是大聯盟的人」、「翁教授長期支持民進黨，就算方式不同，也無須用陳婊漢比喻他，這樣很不厚道！」、「覺得你誇大了，挺台灣大家的方法不一樣可是目標一致的」、「翁要做什麼，說什麼話，都是他自己的決定，他又不是賴的家人或下屬，有什麼好切割的？」，還有人稱「原本只是翁達瑞個人的事，被溫朗東你這樣發言才是讓藍白見獵心喜了」、「這遍文只有讓親痛仇快，有意見為何不直接到翁的臉書反映？」。

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