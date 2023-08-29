用筆名不代表躲鍵盤後！「翁達瑞」本尊現身法院：「我是根據事實來進行評論」

旅美教授「翁達瑞」陳時奮返台，首次到台北地院開庭。（記者張文川攝）

2023/08/29 19:45

〔記者張文川／台北報導〕筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，因被時代力量前台市議員參選人劉仕傑（今年6月被爆在外交官工作期間涉性騷擾而退黨）自訴控告加重誹謗，今天到台北地院開庭，罕見公開露面，庭訊後陳時奮大方受訪稱，政壇、文壇很多人都用筆名，並非用筆名就是躲在鍵盤後面的網軍，他強調自己都是根據報導進行評論，「事實只有一個」，不能因立場不同而有不同的事實，當社會上連「事實」都有爭議時，這社會不會有是非與對錯。

陳時奮說，他在2013年開始以筆名翁達瑞向報社投稿，之後也以翁達瑞之名開設臉書帳號，很多人誣衊說他用假 名、匿名、不敢用真名、躲在鍵盤後面，事實上文壇使用筆名是慣例，知名評論家司馬文武、南方朔、作家瓊瑤、三毛、李昂全都是筆名，沒有人會去質疑他們不敢用真名，他以筆從事政治評論，和南方朔、司馬文武是一樣的。

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陳時奮說，讀者要質疑他的，應該是他的陳述是不是事實、評論是否合乎邏輯，而不是人身攻擊甚或起底，很多人在起底他，他為人態度低調、不想出來招搖，他的職業的大學教授，發表政治評論則是他個人的觀點，所以他之前沒有否認、也沒承認翁達瑞就是陳時奮。

陳時奮表示，最後是因為他被告了，不得不現身，他的真實身分才曝露於眾，而劉仕傑對他提告，很重要的一個動機就是希望把他起底，劉提告也動作頻頻，連收到檢官的書函都要貼於臉書，就是為了證明翁達瑞就是陳時奮。

陳時奮指出，社會的公共評論有兩個地方要檢驗，一是言論本身是不是事實，二是言論是否有不同的解讀，在美國，言論會有各種不同的解讀，例如，經濟成長提高，是政府的功勞還是外在因素所致，意見和看法可以有討論的空間，但經濟成長率是3%還是5%，則是事實的陳述，沒有爭論空間。

至於他的言論所引起的爭議，陳時奮說，希望反對他的人能指出他的言論哪裡違反事實、錯誤、說謊或抹黑，但他們指不出來，因為「我是根據事實來進行評論」，若不同意他的意見和看法，他予以尊重，很多人無法反駁他的陳述哪裡不是事實、評論邏輯哪裡錯誤，最後就只能進行不實的人身攻擊，說他是網軍、側翼、1450，甚至說他不是教授、是美國的流浪教師，這對台灣的言論品質、民主政治沒有幫助。

陳時奮最後呼籲媒體「事實只有一個」，不同的媒體可以有不同的立場，但不能因立場而有不同的事實報導，當社會上連「事實」都有爭議時，這社會不會有是非與對錯。

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