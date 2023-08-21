批共軍擾台 謝長廷與「翁達瑞」指應跟著文明走

2023/08/21 00:15

〔中央社〕旅美教授「翁達瑞」（本名陳時奮）今天應旅日台僑團體之邀在東京發表演講，駐日代表謝長廷以貴賓身分受邀出席。會後，兩人接受媒體採訪時對中共對台軍演一事做出評論，主張應該跟著文明走。

副總統賴清德剛結束出訪巴拉圭行程，共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊海空域進行聯合演訓，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機45架次（其中逾越海峽中線及進入西南空域27架次）、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

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謝長廷今天以貴賓身分應邀出席日本台灣醫師連合會在東京主辦、全日本台灣連合會協辦的第15屆台灣主權紀念演講會，這項活動由「翁達瑞」以「地緣與價值：美中對抗的台日選擇」為題發表演講。

會後，謝長廷接受媒體聯訪時，有記者提及「共軍對台軍演，有說法指出是針對賴副總統訪美，另有說法指是針對昨天（美國華府當地時間18日）美日韓舉行峰會並發表3份文件，重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素」。

謝長廷表示，這次賴副總統訪美，表現的很低調、很穩重，各界都給予正面評價，所以中共軍演如果針對此事的話，毫無正當性，只會引起台灣的反感。

有關美日韓峰會同意要加強戰略合作（或指形成小北約），並重申台海和平穩定重要性一事，謝長廷指出，美日韓聯合聲明言及台海，並沒指名中國，但現在共軍實施演習，正好是自己承認（破壞和平穩定），作法很奇怪。

現在中國內部經濟非常差，有人擔心會不會對外發動戰爭來穩定內部的政治。

對此，謝長廷指出，中國內部不穩定，其實要發動戰爭的話，對中國自己也很不利，中國應好好做好內政、照顧中國的人民才對。對外發動戰爭是為了個人的利益，而非為中國人民的利益。

有關台灣2024年總統與立委選舉，目前已有選戰氣氛，有些表態或有意參與總統選舉的候選人並未批評中國不斷的軍演及升高緊張，反而指「賴副總統是大野狼，三隻小豬要團結對付大野狼」。

對此，謝長廷指說：「這是黑白顛倒。」他認為，美日韓內部也有少數聲音，有「疑美論」等，但沒有人以此去刺激北韓。

謝長廷說：「就只有台灣會這樣，很奇怪。我們自己看看別人，應該跟著文明走。就如同今天『翁達瑞』教授所言，應該跟著文明走，這是全世界的潮流，違背文明就是違背潮流。」

演講會後，「翁達瑞」接受媒體聯訪時評論美日韓峰會及共軍對台軍演。

他指出，美日韓都是獨立的國家，美日韓的領袖有任何的會談，其他國家不可以干涉，如果有任何問題，也應循著文明的外交管道表達，而不是用武力威脅，或以軍演表達不滿。

他強調：「台灣人須認識到兩點，第一是，我們做為主權獨立的國家，有權選擇我們要交往的國際盟友。另一方面，對於武力威脅，共機終日在台灣外海擾台長達幾年的時間，大多數的台灣人應該給予譴責。」

鑑於有必要因應霸權主義漸擴大的中國、北韓，這次美日韓峰會達成共識，3國將定期舉辦峰會、外交國防部長級會議或實施3國聯合軍演。對此，台灣能樂觀看待嗎？

「翁達瑞」回答記者的這個提問時表示，過去這幾年國際情勢的演變，台灣的國際地位和國際局面未曾像現在這麼好過。美日韓的聯盟，台灣雖未正式浮上檯面，但在會談中，台灣的安危、台灣的未來、台灣的軍事、經濟等各方面也必然是這3國討論的重點。

他指出，這也就是說總統蔡英文一直強調，沒有什麼台灣的問題，這是國際問題，不是台灣與中國之間的兩岸問題。有愈多國家是亞太地區的盟友，站出來為台灣發聲，台灣的問題國際化，對台灣的安全和民主保障都是更好的發展，應樂觀其成。（編輯：林治平）1120820

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