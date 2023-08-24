新竹棒球場檢測報告公布 翁達瑞批：竟用高爾夫球場標準

旅美教授翁達瑞批高虹安找美國草皮維護公司檢測新竹棒球場，竟是用高爾夫球場標準，且美國專家只是草皮造景公司，不是大聯盟的人。（照片取自翁達瑞臉書）

2023/08/24 22:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天公佈美國專家的棒球場檢測報告與原文，引發各界討論，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）晚間也發文提到，這位工頭的檢查報告寄到了，也被公佈在新竹市政府的網頁。但他要再次踢爆高虹安的謊言，他說，新竹市政府的新聞稿繼續使用「大聯盟場務專家」的頭銜，但報告書共13頁，完全看不到任何有關大聯盟（MLB）的字眼。報告書的內容侷限在草皮表面與次表面的土壤品質，且草皮標準竟是使用高爾夫球場的標準。

翁達瑞提到，這份報告書的信頭是BrightView，也就是他說的造景公司，這家公司只承包過棒球場的草皮鋪設與照護工作，從未參與棒球場的設計與興建。且報告書的主要署名者叫Murray Cook，職銜是「運動草皮主管」，不是棒球場的設計或興建專家。另報告書的副署名者就是來台灣檢查球場那位Chad Olsen。他認為Olsen只是第一線的草皮工頭，連在報告書「單獨署名」的資格都沒有。Chad Olsen不過是草皮鋪設與維護的工頭，根本不是大聯盟的場務專家。

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翁達瑞說，因爲Chad Olsen只是草皮工頭，沒有能力檢查棒球場的設計與施工。整份報告集中在草皮土壤的品質。且這份報告使用的草皮標準竟然來自美國高爾夫球協會，全文出現9次「USGA」（美國高爾夫球協會的英文縮寫）。因此他認為高虹安是不折不扣的「騙子」，宣稱請來大聯盟場務專家檢查新竹棒球場，結果來的是造景公司的草皮工頭，只檢查球場的草皮土壤品質，而且用的竟然是高爾夫球場的標準。

旅美教授翁達瑞批高虹安找美國草皮維護公司檢測新竹棒球場，竟是用高爾夫球場標準。（照片取自翁達瑞臉書）

旅美教授翁達瑞批高虹安找美國草皮維護公司檢測新竹棒球場，竟是用美國高爾夫球的場標準。（照片取自翁達瑞臉書）

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