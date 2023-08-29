情侶不歡而散 她向他追討27萬代繳交通罰款

鄭姓女子向前男友邱姓男子，索討她代為繳納的交通違規罰鍰27萬餘元；案經苗栗地方法院審理，法官認邱男有不當得利，鄭女的請求於法有據，應予准許。（記者彭健禮攝）

2023/08/29 17:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕情侶不歡而散，時聞一方討回交往時餽贈的禮物、金錢等，不過，苗栗縣鄭姓女子卻是向前男友邱姓男子，索討她代為繳納的交通違規罰鍰27萬餘元；案經苗栗地方法院審理，法官認邱男有不當得利，鄭女的請求於法有據，應予准許。

鄭女於2016年間與邱男為情侶關係，她當時將其名下的汽車無償借予邱男使用，未約定使用年限；不料，鄭女於2021年間知悉她借給邱男使用的車輛，於過去有多筆交通違規罰款拖欠未繳納，金額高達27萬8219元。

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鄭女通知邱男要繳納，邱男都置之不理，鄭女除氣得先行繳納並於去年8月間，到派出所報案怒告邱男涉嫌侵占；案經苗栗地方檢察署偵查，車輛確實為鄭女借給邱男使用，檢察官為不起訴處分。

鄭女告邱男侵占不成，但也取得了檢方認證「車輛是邱男在使用」，再依民法侵權行為之不當得利，提起民事訴訟，向邱男索討她代為繳納的27萬8219元罰款。

案經法院審理，法官依據鄭女所提警方受理案件證明單、苗栗地檢署刑事傳票影本、交通罰鍰查詢明細、公路總局新竹區監理所苗栗監理站函送相關資料等，加上邱男受法院合法通知，而於言詞辯論期日不到場，也未提出準備書狀作任何聲明或陳述以供法院審酌，堪認鄭女之主張為真實。

據此，法官依民法第179條前段明文，按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，認邱男無法律上原因，而受有免於繳納交通罰款之利益，並因此致鄭女受有金額損害，從而，鄭女依不當得利之法律關係，請求邱男返還27萬8219元，於法有據，應予准許。

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