心情不好闖高雄輕軌代價7500元！洪男:再也不會了

洪姓男子騎車闖進輕軌真愛碼頭站軌道區，被民眾拍照上傳網路。（翻攝網路）

2023/08/29 10:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕網傳無牌機車闖進高雄輕軌真愛碼頭站軌道區照片引發討論！高雄鼓山警方注意到28日凌晨0時某自摔機車與網傳照片相似，經與高雄捷運警察聯手比對後找到洪姓男子，洪男坦承心情不好才闖輕軌，強調以後再也不會了，警方則依法開罰、最高可罰7500元。

捷警隊說明，27日晚20時許，有名機車騎士將機車直接騎上高雄輕軌軌道，被民眾於社群網站貼文，捷警發現後隨即主動與高捷公司聯繫，除調閱相關監視畫面來追查涉嫌男子行蹤，並派員加強巡邏，防範再有類似情形發生外，28日晚在大寮區找到該名男子，依違反「大眾捷運法」規定予以開罰，最高可處新台幣7500元罰鍰。

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警方調查，28日凌晨0時許，鼓山警分局員警獲報處理路邊自摔案件，自摔的洪姓男子（40歲、有多次公共危險前科） 身旁停放一部未懸掛車牌機車，員警當下覺得可疑，與捷運警察隊聯繫，並在捷警比對下，確定洪姓男子特徵與輕軌違規涉案男子特徵相符，隨即於28日晚17時30分許，前往大寮區找到洪男與涉案機車。

洪男向警方坦承涉案，透露因心情不好，於是騎著機車於市區閒逛，行經駁二藝術特區時，便將機車騎進輕軌軌道區，一路沿著軌道到了「真愛碼頭站」後，右轉由人行腳踏車步道過愛河橋，進入高雄流行音樂中心遊蕩，他同時向員警表示以後再也不會了。

只是洪男行為已違反大眾捷運法第50條第1項第3款規定（非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所），當場由員警開立舉發通知單移請市府交通局予以裁罰。

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