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全國唯一！潮州分局有座「警察廟」 波麗士辦中元普度

潮州分局內有間警察廟，25日由分局長林明波領隊進行普度。（潮州警分局提供）

潮州分局內有間警察廟，25日由分局長林明波領隊進行普度。（潮州警分局提供）

2023/08/26 05:48

首次上稿 08-25 21:55
更新時間 08-26 05:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民間有中元普度習俗，不過，屏東潮州分局有間全台唯一的「警察廟」，波麗士大人也不免俗在25日辦理普度，祈求轄區的治安、交通平穩。

潮州警分局所在區域早在日治時期就有派出所的設置，現在的分局一角，還有座「警察廟」，分局於每年農曆七月，都會盛大舉行中元普度，盼消災祈福安人心。

為何在分局裡設廟，引來民眾好奇，潮州警分局解釋，「警察廟」會興建，是因為在2003年11月底，潮州鎮一處水果集貨場，被人發現三山國王中的三王爺、關公、濟公、土地公和中壇元帥等五尊神像遭棄置，但半年期滿後卻仍無人出面認領，經當時分局員警集資，在辦公大樓後方榕樹下為5尊落難神像蓋廟，也成為全國唯一「警察廟」。

潮州警分局25日號召員警、警友、義警、義交、民防、志工及潮州戶政事務所等，事前準備了三牲五果各式泡麵零食還有數百包的白米等澎湃祭品，接著由分局長林明波帶領所有人進行中元普度祭祀活動。

林明波說，農曆七月進行普度是民間習俗，與民眾息息相關的警察工作自然不能免俗，透過祭拜和儀式藉以普度十方孤魂，場面莊嚴隆重，除祈福轄內治安、交通平穩順暢，其中要特別感謝潮州鎮的公益企業家還有警友們捐贈了數百包白米，普度後將由各轄區派出所濟助在地的弱勢家庭，善心難能可貴。

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日由分局長林明波帶領同仁進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日由分局長林明波帶領同仁進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日由分局長林明波領隊進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」，25日由分局長林明波領隊進行普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」普度。（記者陳彥廷攝）

潮州分局有全國獨有的「警察廟」普度。（記者陳彥廷攝）

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