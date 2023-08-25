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資深玉女宋岡陵詐欺通緝今年期滿？ 檢方2014年已不起訴

前中視當家花旦宋岡陵。（資料照）

前中視當家花旦宋岡陵。（資料照）

2023/08/25 21:07

〔記者王定傳／台北報導〕早年有氣質美女之稱的藝人宋岡陵，2008年間被友人控告合開公司涉嫌詐欺200萬元未還，台北地檢署屢傳不到，發布通緝。近日有媒體報導，宋岡陵「通緝大限」今年屆滿，但據了解，她被通緝後，2014年間追訴權時效已消滅，北檢當年已不起訴，加上宋岡陵並無其他案件遭通緝，她已非通緝犯。

據了解，宋岡陵在2008年挨告刑法詐欺罪嫌，北檢當年發布通緝，追訴權時效10年，加計4分之1停止期間（2019年修法後調高為三分之一），合計12年6月。宋岡陵被控的詐欺犯罪行為時間是在2001年，2014年間追訴權時效已消滅，北檢當年將宋岡陵不起訴。

宋岡陵是中影訓練班出身，堪稱中視當家花旦，早期幾乎都以女主角擔綱演出連續劇，紅極一時，主演過電視劇《王昭君》、《雙面佳人》、《天使之愛》、《塔裡的女人》、《天龍八部》及電影《國父傳》，與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」。

宋岡陵婚後淡出螢幕，後來棄影從商並離婚，轉投入服裝設計、化妝品業，擔任環保生技公司負責人，還曾獲得「婦女創業楷模獎」表揚，怎料她後來卻遭友人控告詐欺，宋岡陵後來還在美國發表聲明，強調會透過法律途徑解決問題。

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