叫黑幫擄人拘禁討債還編劇本逼做偽證 中山警和解判緩刑

中山警分局。（資料照）

2023/08/25 13:21

〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府警察局中山分局勤務指揮中心警員王嘉湶，因借款100多萬元給丁男討不回，竟教唆具幫派背景的男子李孟翰，帶人擄走丁男，將他囚禁3天、拳打毆踢或持熱熔膠條鞭打、燒燙，逼丁男吐錢，丁男親友報警後，王嘉湶擔心曝光，不僅要丁男噤聲還脅迫他人作偽證；新北地院法官斥責王嘉湶所為有損警察形象，但考量他與被害者和解，依私行拘禁判刑5月、教唆偽證罪判刑2月，緩刑5年，並向公庫支付50萬元。

同案共犯中，李孟翰等2人分別被依私行拘禁罪判刑5月，雖有和解，但因有犯罪記錄未獲緩刑宣告；另2人中，有一人犯偽證罪判刑2個月，緩刑2年，一人犯偽造刑事證據罪，判刑1個月。

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檢警調查，王嘉湶2020年借款100萬至125萬元給丁男，加計利息後變成185萬元，多次催討不回，竟在去年1月找來李孟翰協助催討債務，並與李約好事成之後，只需將100萬元還給他，餘款由李男與其他「兄弟」自行分配。

檢警調查，王嘉湶還告知李男：「丁這個人很皮，如果被嚇到，以後就找不到了」，暗示李孟翰把丁男約出後，就要把錢要到手，否則人放走後、欠款難追。

檢警調查，去年1月31日，李男便指示小弟設局約出丁男，將他擄上車後以口罩矇眼睛，載到新北市八里區一處偏僻工廠囚禁，期間拳打毆踢、或持熱熔膠條鞭打、燒燙，逼他向親友籌錢還債。

隔月2日，丁男家屬到大同警分局報案，王嘉湶獲知後擔心自己曝光，要同夥把丁男載到中山分局讓他處理善後，實際上就是要丁噤聲。

另一方面，王嘉湶要李孟翰與小弟刪除所有通話紀錄，並配合「劇本」，供稱其債權早已轉讓，與他無關，並請李孟翰哥哥找來劉姓男子，要他協助製作假的債權轉讓同意書，假裝債權在案發前已轉給劉男，劉男迫於王嘉湶是轄區員警不敢得罪，只得答應。

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