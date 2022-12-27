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    招待所之亂插曲！自稱郭哲敏前員工遭擄案 5男判刑

    自稱是郭男前員工的吳姓男子，去年遭人押走拘禁圍毆，他日前出面質疑檢警「大案小辦」，沒辦郭哲敏涉教唆擄人勒贖。（資料照）

    自稱是郭男前員工的吳姓男子，去年遭人押走拘禁圍毆，他日前出面質疑檢警「大案小辦」，沒辦郭哲敏涉教唆擄人勒贖。（資料照）

    2022/12/27 16:48

    〔記者王定傳／新北報導〕近來檢、警捲入「招待所之亂」風波，始作俑者「八八會館」經營者郭哲敏，因涉地下匯兌等案潛逃海外；自稱是郭男前員工的吳姓男子，去年遭人押走拘禁圍毆，他日前質疑檢警「大案小辦」，沒辦郭哲敏涉教唆擄人勒贖，新北地檢署表示押走吳男的5名嫌犯已被起訴，但查無三重分局移送郭哲敏的資料，已請警方辦理正式移送，新北地院審理後私行拘禁罪，判處綽號「小安」的男子張旭昇等5人3個月至6個月不等徒刑。

    檢警調查，去年9月28日上午10時許，綽號「小安」的張旭昇涉指示4名共犯，把吳男從新北市三重區碧華街，強押上車後載到彰化縣彰化市河濱路一處倉庫拘禁並圍毆，警方獲報後於當日晚間6時許前往救人，查獲1支辣椒槍、1支電擊棒、4支手電筒棍、1把木棍與7隻手機。

    被害者因此受有頭部多處挫擦傷、右肩挫擦傷、四肢多處挫擦傷、胸壁挫擦傷、背部、臀部挫擦傷等傷害，檢方調查後依妨害自由罪嫌及傷害罪嫌起訴張旭昇共5人。

    但日前，吳姓男子出面質疑檢警「大案小辦」，沒辦郭哲敏涉教唆擄人勒贖；對此，三重警分局表示有將郭涉案部分併案函送，新北地檢署則表示，押走吳男的5名嫌犯已被起訴，但查無三重分局移送郭哲敏的資料，已請警方辦理正式移送。

    至於擄人案，張旭昇等4人均坦承私刑拘禁犯行，另一名共犯黃男否認犯行，合議庭不採信，判處張旭昇等4人各6個月徒刑，黃男3個月徒刑，可上訴。

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