「招待所之亂」插曲 自稱前員工今向北檢控告郭哲敏擄人勒贖

一名自稱郭哲敏前員工的吳姓男子，今天向北檢控告郭涉教唆擄人勒贖，自稱他及其他員工並非「吹哨者」，引起關注。（記者錢利忠翻攝）

2022/12/07 11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕近來檢、警捲入「招待所之亂」風波，始作俑者八八會館經營者郭哲敏因涉地下匯兌及洗錢案潛逃海外；台北、新北地檢署各接獲檢舉分案，北檢將查有無公務員涉貪瀆，新北檢鎖定郭所涉洗錢等案追查；全案調查期間，一名自稱郭男前員工的吳姓男子，今天向北檢控告郭涉教唆擄人勒贖，自稱他及其他員工並非「吹哨者」，引起關注。

吳男今天指控，去年9月28日，他在新北市三重區被郭男教唆手下押上車，一路被載到彰化，之後即遭關在鐵皮屋，警察後來攻堅將他救出，他與郭之間完全沒有金錢合作或糾紛，他只是郭的員工，三重警方明知他是被郭叫人擄走至彰化，製作筆錄時，郭卻大搖大擺地到三重分局來看他的手下，之後就離開，綁走他的嫌犯竟沒上手銬地坐在他的身旁，讓他感到害怕，他與律師曾向三重警方抗議，但警方完全不理會，之後他的家人才到調查局新北市調查處檢舉，卻石沈大海，直到最近事件爆發後，各單位才與他聯絡。

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吳男表示，他與李冠濰等人都是郭的員工，李告訴他已去警政署政風室檢舉，政風室已受理，還通知李製作筆錄，他希望郭可以被繩之以法，所以就與李冠濰、李銘展（Andy）等人一起去警政署政風室，政風室員警幫他們做筆錄後，新北地檢署即傳喚他們訊問，他們的目的是希望郭可以被法律制裁，終於有人要處理他們的案子，所以他們絕不可能去爆料。

吳男指出，他們都是郭哲敏員工，但不負責八八會館，並沒有會館監視錄影光碟，不可能將錄影光碟交給任何人，而他被綁走的案件，新北檢只當成一般傷害案處理，而且一直要他與對方協調和解，郭真的太有錢、太有勢力，之前偵辦案件的政風室主任及新北檢檢察官現在都被調查，他們懷疑是郭的勢力在反撲，令他們感到非常恐懼。

今年11月2日，新北檢檢察官王涂芝指揮刑事警察局，鎖定郭旗下的地下匯兌及洗錢集團進行搜索，當時郭已潛逃出境，而該案起源於警政署政風室接獲檢舉函後，移由新北檢指揮偵辦。未料，事後王涂芝及時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，兩女檢均被爆料疑似曾去過「八八會館」，兩女檢也因而均面臨內部行政調查中。（11:12更新）

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