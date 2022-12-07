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    「招待所之亂」插曲！自稱前員工遭擄案 新北檢已起訴5嫌犯

    一名自稱郭哲敏前員工的吳姓男子，今天向北檢控告郭涉教唆擄人勒贖。（資料照）

    一名自稱郭哲敏前員工的吳姓男子，今天向北檢控告郭涉教唆擄人勒贖。（資料照）

    2022/12/07 20:02

    〔記者王定傳／新北報導〕近來檢、警捲入「招待所之亂」風波，始作俑者「八八會館」經營者郭哲敏，因涉地下匯兌等案潛逃海外；自稱是郭男前員工的吳姓男子，去年遭人押走拘禁圍毆，他今日質疑檢警「大案小辦」，沒辦郭哲敏涉教唆擄人勒贖；三重警分局表示有將郭涉案部分併案函送，新北地檢署則表示，押走吳男的5名嫌犯已被起訴，但查無三重分局移送郭哲敏的資料，已請警方辦理正式移送。

    檢警調查，去年9月28日上午10時許，綽號「小安」的張旭昇涉指示4名共犯，把吳男從新北市三重區碧華街，強押上車後載到彰化縣彰化市河濱路一處倉庫拘禁並圍毆，警方獲報後於當日晚間6時許前往救人，查獲1支辣椒槍、1支電擊棒、4支手電筒棍、1把木棍與7隻手機；檢方調查後依剝奪他人行動自由罪嫌及傷害罪嫌起訴張旭昇共5人，全案尚在審理中。

    吳男今日奔赴台北地檢署控告郭哲敏涉嫌教唆擄人勒贖，並質疑三重警方明知他是被郭叫人擄走至彰化，製作筆錄時，郭卻大搖大擺地到警局來看手下，之後就離開，綁走他的嫌犯也未上手銬，還坐在他的身旁，讓他害怕不已；吳男另質疑新北檢把他的案件當成一般傷害案處理。

    三重警分局今表示，犯嫌均上銬並與被害人隔離問訊，犯嫌亦均表示無須聘請律師或通知親友到場，現場亦未有友人探視犯嫌；期間被害人或其所聘請律師均未反映承辦人員不妥事項；另吳男指控郭哲敏涉案部分，警方已於去年10月通知他到案說明，依法併案函送地檢署偵辦。

    新北檢則已起訴張嫌等5人，但查無三重分局移送郭哲敏的資料；據了解，三重分局雖有以函檢送郭哲敏的1份警詢筆錄，但並無犯罪事實等移送書所應具備的內容，非正式移送，且此份函文僅由偵查隊長代決行，與移送需由分局長決行的行政流程亦不相符，檢方已請三重分局辦理正式移送。

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