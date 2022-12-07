招待所之亂插曲 前員工控郭哲敏擄人卻來去自如 警：絕無庇縱
2022/12/07 20:17
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〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三重分局針對自稱郭哲敏前員工吳姓男子指控警方部分，表示去年9月吳男於轄內遭人押到彰化，本分局獲報組成專案小組南下，8小時內將吳男救出，當場逮捕在場張姓等5名犯嫌移送法辦，當時也依吳男陳述報請檢方指揮，將主導的郭哲敏於10月5日通知到案說明，併案依妨害自由、傷害案函送地檢署偵辦。
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三重警分局強調，警方秉持打擊犯罪、嚴懲暴力、絕不寬待，對於吳男的指陳，在此鄭重澄清本分局絕無庇縱，依法究辦。
針對吳男指控，三重警分局查證，偵辦該案時，犯嫌均上銬並與吳姓被害人隔離問訊，犯嫌均透露無須聘請律師或通知親友到場，現場沒有友人探視犯嫌，期間被害人或其所聘請律師也沒反映承辦人員不妥事項。
警方調查，吳姓被害人遭妨害自由及傷害案，發生在去年9月28日上午10時許，三重區三重區碧華街；警方獲報，5名嫌犯下車強拉1名男子上車駛離現場。
三重警分局專案小組積極查緝，經調閱監視影像分析比對，鎖定2部轎車涉嫌，沿線查閱發現行駛高速公路南下彰化地區，偵查隊副隊長林互享率警力南下趕至彰化地區查緝，當晚6時許，於彰化縣彰化市河濱路，成功營救被害人，當場壓制逮捕涉嫌人35歲張嫌、施嫌、33歲張嫌、26歲林嫌、黃嫌等5嫌，查扣電擊棒、木棍、辣椒槍、手電筒棍、7支手機等證物，全案訊後依妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦；對於主導全案的郭嫌，事後也通知，由律師陪同到案，併案函送法辦。