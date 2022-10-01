林秉樞私行拘禁無罪 高瑜嘉不能接受

立委高嘉瑜認為林秉樞判太輕，受訪時數度哽咽，強調絕對會上訴。 （記者田裕華攝）

2022/10/01 05:30

「被迫不能穿衣服」如何逃出飯店？ 絕對會上訴

〔記者陳政宇／台北報導〕林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，新北地院昨宣判林秉樞二年十月徒刑。對此，高嘉瑜受訪時數度哽咽，她直言，該判決過輕，最嚴重的私行拘禁居然是無罪，沒有讓被告得到應有的懲罰，「我完全不能接受，絕對會上訴」。

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林秉樞案一審宣判，高嘉瑜在委任律師李永裕陪同下出面回應，過程中數度哽咽。她除了感謝大家的關心，並痛訴法院對此案最嚴重的私行拘禁竟判無罪，對她來說是非常大的傷害，一定會請檢察官上訴。因為同時有十幾位女性受到傷害，她們受到的傷害絕對更嚴重，卻因害怕報復而沒人指控，自己是責無旁貸站出來揭露惡行，避免有下一個被害者。

高嘉瑜說，被告用各種方式極盡羞辱她，還撒謊不認罪，試圖用精神疾病等理由脫罪，種種過程對她來說都是身心受創、活在恐懼當中。自己受到的暴力和黑暗只是冰山一角，社會上還有許多受害者，因此必須有勇氣站出來，希望發生在自己身上的一切，別再發生在別人身上，未來會努力在立法院推動修法來保護被害人。

憶及事發經過，高嘉瑜一度哽咽地說，她當時被打到腦震盪，被迫不能穿衣服，且手機在被告手上，這種情況下要如何逃出飯店？這過程完全是被控制行動自由。即使哀求對方讓她參與隔天的立院黨團甲動，但法官卻認為沒有囚禁就不算私行拘禁，這讓她很難接受。

高嘉瑜強調，她絕對會上訴，因為法官對最嚴重的私行拘禁完全視而不見，這對被告而言等於輕判，讓人完全不能接受。且被告從犯行至今仍不斷說謊脫罪，捏造許多荒謬不堪的事情，顯然毫無悔意，這樣惡劣、卑劣的行為，法院應該綜合考量最重的刑度。

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