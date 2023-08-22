醫生看診回病患一句「你都懂最好」 被刷一星負評怒提告

陳姓男子不滿醫生看診態度上網留一星負評挨告獲不起訴。（翻攝GOOGLE評論）

2023/08/22 10:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子臉上長滿青春痘，求助皮膚科，葉姓醫師交代他如何保養皮膚時，陳男說他之前已看過兩個醫生，葉醫師說的這些他都懂，葉姓醫師回他：「你都懂最好」，陳男認為醫師看診態度不佳，上網留一星負評，葉姓醫師不爽提告妨害名譽，但檢方認為陳男表達意見屬可受公評之事，偵結處分不起訴。

檢方指出，去年9月29日，陳姓男子在左營區某皮膚科看診時，針對自己臉上長滿痘痘向葉姓醫師詢問如何治療，葉姓醫師檢查後，認為陳男臉上長的是青春痘，告訴他毛細孔阻塞吃3天藥不會好，至少要吃一個禮拜以上，陳男回說他之前已看過兩個皮膚科醫師，但狀況一直沒改善，葉醫師說的他都懂。

請繼續往下閱讀...

葉姓醫師回他：「你都懂最好」，陳突然站起身，跑去櫃台投訴醫師看診態度不佳，回到鳳山住處後，又上網在GOOGLE評論裡刷一星負評，並留下「葉X真的不配當醫生」、「這家診所遲早被你這位葉先生拖垮」、「最好包一包回家別出來丟人現眼」，並附上診所的藥袋。

葉姓醫師看到評論後認為名譽受損，提告加重誹謗罪，雄檢偵查時，陳男坦承寫下這些文字，但強調是他實際看診體驗，沒有扭曲或變造事實；檢方認為，醫生看診時的態度是維持醫病關係間的重要因素，陳男用詞雖然稍嫌激烈或誇飾，但仍屬可受公評之事，因此認定罪證不足，偵結處分不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法