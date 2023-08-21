彰化126學童參觀縣警局 警模擬攻監童看呆直呼「刺激」

126名國小學童今天參觀彰化縣警局，警方模擬攻監逮人，學童直呼「刺激」。（記者湯世名攝）

2023/08/21 22:12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣平和、南郭國小126名學童今天到彰化縣警局參觀，警察局長張國雄在輕快的樂曲中現身，並且奔跑著和小朋友們逐一擊掌來個相見歡，展示親民的一面。保安隊員警荷槍實彈模擬攻堅，解救人質，過程刺激逼真，讓小朋友們看得目瞪口呆，直呼「好刺激」、「警察叔叔好帥」。

今天學童參觀警察局活動由彰化縣保護少年婦幼協進會理事長高娟娟率領，126名國小學童在警局體技館參觀專業教官展示跆拳道、柔道對戰與空手道擊破木塊，現場響起熱烈掌聲。緊接著由訓練科人員扮演「歹徒」，逃亡途中挾持民眾做為人質，保安隊員警荷槍實彈破門攻堅，模擬擊斃「歹徒」，過程緊張刺激、一氣呵成，看得小朋友們直呼「好刺激」、「警察叔叔好帥」。還有小朋友高喊：「我長大也要當警察抓壞人」。

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警察局長張國雄向小朋友們表示，當警察要文武全才，小朋友們若長大想要當警察，就要好好讀書。他還問學童們說：「大家長大要不要當警察？」全場異口同聲說：「要」，相當捧場。

此外，今天縣警局還為學童們反毒宣導、騎乘警用重型機車、穿警察制服當小小警察，希望能讓孩子留下美好的回憶。

126名國小學童今天參觀彰化縣警局，警方模擬攻監逮人搶救人質逼真刺激。（記者湯世名攝）

126名國小學童今天參觀彰化縣警局，警察局長張國雄與學童互動。（記者湯世名攝）

126名國小學童今天參觀彰化縣警局，警方模擬制伏歹徒。（記者湯世名攝）

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