跨國詐騙太好賺難以滅絕 監委籲建立青少年預防機制

監委葉大華（左）、紀惠容（右）21日舉行「國人遭誘騙赴柬埔寨等境外求職工作遭囚陷困案」記者會，對相關單位提出糾正與建議。（記者塗建榮攝）

2023/08/21 11:17

〔記者謝君臨／台北報導〕針對國人遭詐赴柬埔寨等國被囚，監察院通過糾正外交部、高雄地檢署，並提出7事項續請行政院督導所屬積極檢討改進，包括：彈性運用海外急難救助經費、研擬提升駐外警察單位層級及人力、及時提供返台國人服務等。監委紀惠容說，是類案件因為太好賺了，未來一定還會有，會到哪個國家不知道，這是結構性的問題，台灣面對這樣的狀況，應針對青少年有更多的預防機制。

針對應檢討改進部分，首先是彈性運用海外急難救助經費。監委葉大華、紀惠容指出，行政院雖於去年7月宣示編列新世代打詐計畫200億基金，但該經費非全數用於海外救援，尚須由派駐的警政人員自行募款因應，延宕對海外國人救援工作時間。

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其次，研擬提升駐外警察單位層級及人力。2位監委強調，保護海外國人安全是政府責任，刑事局處理海外救援的國際刑警科須進行跨國合作打擊犯罪及救援，其單位層級及駐外警察人力均有所不足，影響跨國合作救援量能。

第三，及時提供返台國人服務。2位監委說，據統計，截至去年12月26日止，受理國人赴境外求職工作遭囚報案700件的縣市分布，各縣市皆有且以新北市、高雄市、台中市、屏東縣為最多，其中受困的原住民計69人；返國421人經移民署鑑別為人口販運被害人237人，占比56%；其中弱勢族群被害者計54人，占比22.78%。

2位監委表示，這類民眾普遍具有年輕、缺錢、職場不穩定、家庭支持系統薄弱的弱勢特性，尤其底層近貧青年處境困難，涉世未深，易受誘騙而陷入高危險環境，遭詐騙後對其身心發展有嚴重不利的後果。行政院應督同衛福部、原民會及地方政府持續確實掌握個案，並整合資源與服務，維護弱勢民眾權益。

第四，進行案例研究及分析，據以研訂防範計畫、建立專責單位及配置人力。2位監委指出，詐騙方法及管道一再推陳出新，尤其是境外犯罪地區不斷轉移，被害者隻身在海外，增加求助及救援難度。行政院應督導所屬相關機關落實預防。

第五，加強公私部門合作。2位監委說，對國人海外救援屬長期且須持續辦理的業務，建立公私部門合作機制更形重要，包含法務部偕同外交部強化與東南亞各國的司法互助；法務部、衛福部與原民會合作對本案被害人補償與扶助，警政與國際救援組織合作、警政與航空公司合作、勞政與人力銀行合作。

第六，建立海外求職預警機制。2位監委指出，據人力銀行業者觀察，東南亞國家職缺短期間暴增2至3倍，職務內容入門檻偏低但月薪極高，且有地域流動性，海外求職詐騙事件事前有跡可循。勞動部應持續與人力銀行等求職平台業者合作，建立海外求職預警機制、檢舉專線或管道等。

最後，切正重點宣導。2位監委表示，據勞動部統計，青年勞工獲得現職分別以「私立就業服務機構」、「透過網站或APP」、「親友推薦」為三種主要求職管道。行政院應盤點及整合各機關宣導方式，並針對這類高風險族群慣用的求職管道切正重點宣導。

監委葉大華（左）、紀惠容（右）。（記者謝君臨攝）

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