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糗了！LEXUS男夜店當護花使者 酒駕自撞翻車妹子衰被連坐

凌志轎車自撞分隔島後翻車，四輪朝天。（警方提供）

凌志轎車自撞分隔島後翻車，四輪朝天。（警方提供）

2023/08/21 11:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子今天凌晨與友人夜店狂歡後，明知已飲酒仍自告奮勇，駕駛凌志轎車搭載劉姓妙齡女回家，結果途中行經北屯區路口因違規拒攔查，加速逃逸時自撞分隔島翻車，四輪朝天，兩人均因此受傷，雖無生命危險但糗的是，原本想當護花使者的林男因酒測值超標，劉女也將被連坐開罰。

台中市第五分局文昌所警員葉瑞峰，今天清晨近6時執行取締酒駕勤務，在轄內北屯區崇德路、大連路口，發現26歲林姓男子駕駛的LEXUS轎車，違規跨越雙黃線攔查，但林男因心虛拒查反加速逃逸，葉員則保持目視可見距離減速尾隨，隨後只見林男在下個路口，也就是文心路、昌平路時，自撞分隔島後失控翻車。

這一撞造成轎車四輪朝天滑行後橫躺路中，車身受損，林男與車內副駕座的23歲劉女都受有全身擦挫傷，雖無生命危險，但劉女仍送醫，警方到場對林男實施酒測，酒測值為0.49毫克，明顯超過法定標準值帶回偵辦，經查，林男稍早才與友人在南屯區的夜店徹夜狂歡，散場時明知已飲酒仍執意開車搭載劉女回家，卻在途中自撞翻車。

警方表示，林男因涉公共危險罪，將在訊後移送台中地檢署偵辦，至於同車劉女也被連坐，將依照道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，處6000至15000元罰鍰。

第五分局呼籲，汽車駕駛人開車不喝酒、喝酒不開車，若有酒駕行為遇欄檢，請民眾要接受警方攔查不要拒檢逃逸，否則容易造成自己和其他用路人陷入更大的危險，甚至不可挽回的悲劇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方獲報趕往處理。（警方提供）

警方獲報趕往處理。（警方提供）

警方獲報趕往處理。（警方提供）

警方獲報趕往處理。（警方提供）

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